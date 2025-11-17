Chủ tịch Cà Mau làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đồng ThápÔng Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND.

Quyết định nhân sự của Ban Bí thư được công bố chiều 17/11, tại Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông Phạm Thành Ngại được giới thiệu bầu là Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Trần Trí Quang đã được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Thành Tâm (phải), Phó ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Thành Ngại. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Phạm Thành Ngại, 54 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, từng kinh qua chức vụ: Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Việc điều động ông Ngại nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bố trí tất cả chủ tịch tỉnh, thành không phải người địa phương.

Sau sáp nhập với Tiền Giang, Đồng Tháp rộng 6.000 km2, dân số hơn 4,2 triệu. Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đạt và vượt 17/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, GRDP bình quân 5 năm đạt 5,51%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng, thu ngân sách tăng bình quân hơn 2% mỗi năm. Năng lực cạnh tranh của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Nhiệm kỳ mới, Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng, đến năm 2030 không còn hộ nghèo.

Hoàng Nam - Ngọc Tài