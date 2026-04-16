Chủ tịch Barca chỉ trích trọng tài, dọa kiện lên UEFA

Tây Ban NhaÔng Joan Laporta cho rằng các quyết định sai lầm của trọng tài đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, khiến Barca bị loại khỏi Champions League.

"Trước hết, xin chúc mừng Atletico vào bán kết, nhưng điều đó không thể che lấp thực tế rằng công tác trọng tài là một nỗi hổ thẹn. Điều đó không thể chấp nhận", Laporta nói với truyền thông Tây Ban Nha ngày 15/4.

Laporta nhấn mạnh những tranh cãi đã xuất hiện từ lượt đi, khi Barca không được hưởng phạt đền trong tình huống Marc Pubill - hậu vệ vốn đã nhận thẻ vàng - dùng tay chặn bóng trong vòng cấm. Trung vệ Pau Cubarsi thì nhận thẻ đỏ gây tranh cãi sau khi VAR can thiệp. Theo Laporta, tình huống này chỉ đáng phạt thẻ vàng do cầu thủ Atletico chưa kiểm soát bóng hoàn toàn.

Chủ tịch Barca, Joan Laporta. Ảnh: Reuters

Sau lượt đi tứ kết, Barca đã gửi đơn khiếu nại lên UEFA. Tuy nhiên, sau khi xem xét các lập luận, Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA (CEDB) kết luận không có cơ sở để xử lý vụ việc. Dù vậy, ban lãnh đạo Barca khẳng định sẽ yêu cầu giải thích và đệ trình thêm khiếu nại mới.

Ở lượt về, Laporta tiếp tục chỉ ra hàng loạt quyết định bất lợi với Barca như Ferran Torres bị khước từ bàn vì lỗi việt vị, Eric Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 79, Dani Olmo bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền, hay pha va chạm khiến Fermin Lopez đổ máu nhưng không bị xử phạt. "Những quyết định này ảnh hưởng lớn đến cục diện hai lượt trận. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh với UEFA", Laporta nhấn mạnh.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, Raphinha đã chỉ trích trọng tài, cho rằng Barca bị cướp suất vào bán kết. Tiền đạo người Brazil còn khiêu khích người hâm mộ Atletico, khi tiến về phía khán đài và lặp lại câu nói "sắp bị loại" kèm theo nhiều cử chỉ, được cho là ám chỉ đối thủ sẽ bị loại ở vòng tiếp theo. Hình ảnh này được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Raphinha khiêu khích CĐV Atletico Madrid.

Một ngày sau, Raphinha lên tiếng xin lỗi, cho biết hành động xuất phát từ thời điểm mất kiểm soát cảm xúc. "Đó là phản ứng trong lúc căng thẳng, khi tôi bị một CĐV thiếu tôn trọng", anh giải thích, đồng thời thừa nhận hành động không phù hợp với giá trị và con người của anh.

Trong khi đó, Lamine Yamal chọn cách tránh sa vào những tranh cãi và đăng tải thông điệp lạc quan trên Instagram. Tiền đạo chạy cánh người Tây Ban Nha nhấn mạnh Barca đã nỗ lực hết mình nhưng chưa đủ để đi tiếp, coi thất bại là một phần trong hành trình phát triển của đội bóng.

"Chúng tôi có rất nhiều lý do để hy vọng và sẽ dốc toàn lực để đạt được mục tiêu", anh viết. "Mỗi sai lầm là một bài học, và đừng nghi ngờ việc chúng tôi sẽ học hỏi từ từng điều đó. Chúng tôi là Barca và sẽ trở lại vị trí xứng đáng. Cha mẹ tôi dạy rằng lời hứa phải được thực hiện và chúng tôi sẽ mang chiếc Cup đó về Barcelona".

Hồng Duy (theo ESPN)