Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận vi phạm tại Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan này xác định các ông Vũ Thế Phiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Tiến Việt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cá nhân này vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi Đảng ông Lại Xuân Thanh và ông Nguyễn Tiến Việt; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt.

Ông Vũ Thế Phiệt. Ảnh: ACV

Liên quan tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lê Văn Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ cũng có vi phạm với tính chất, mức độ tương tự và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.

Vũ Tuân