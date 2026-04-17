Chủ tịch ACB: Cấu trúc vốn đa dạng tạo nền tảng tăng trưởng

Trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng và tín dụng chiếm tỷ trọng lớn, việc đa dạng hóa cấu trúc vốn được xem là cần thiết cho tăng trưởng dài hạn, theo Chủ tịch ACB.

Thông tin do ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nêu tại phiên thảo luận "Moving Capital to the Right Destination" - Chuyển vốn đến đúng điểm đến, trong khuôn khổ Bloomberg Businessweek Vietnam, ngày 10/4. Phiên thảo luận tập trung vào việc khơi thông và phân bổ nguồn lực tài chính nhằm phục vụ các mục tiêu tăng trưởng mới.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ACB

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tín dụng tiêu dùng. Các ý kiến tại đây cho thấy nhu cầu điều chỉnh cấu trúc vốn đang trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh hiện nay.

Ông Trần Hùng Huy cho biết, quy mô tín dụng trên GDP của Việt Nam đang ở mức cao. Điều này cho thấy vai trò lớn của hệ thống ngân hàng trong việc dẫn vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn tiếp tục gia tăng, áp lực lên hệ thống tài chính cũng sẽ tăng theo nếu cấu trúc nguồn vốn không được đa dạng hóa kịp thời.

Các diễn giả tại sự kiện. Ảnh: ACB

Theo lãnh đạo ACB, với thị trường Việt Nam, hệ thống tài chính - ngân hàng trong nước hoàn toàn có khả năng hỗ trợ các dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, về dài hạn, cấu trúc vốn cần đa dạng hơn, không thể chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Cơ cấu tài chính cần kết hợp nhiều nguồn lực khác nhau.

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu phát triển sâu hơn năng lực cấu trúc vốn theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Từ góc nhìn thị trường, các diễn giả tại phiên thảo luận cùng cho rằng để đáp ứng những mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ cần huy động đồng thời nhiều kênh vốn khác nhau, trong đó thị trường vốn sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng bên cạnh hệ thống ngân hàng.

Mặc dù đề cập đến áp lực, các ý kiến tại phiên thảo luận không mang tính bi quan mà tập trung vào yêu cầu thích ứng. Trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng nhanh đến chi phí vốn và kỳ vọng thị trường, khả năng vận hành cấu trúc tài chính linh hoạt trở thành điều kiện cần thiết cho tăng trưởng ổn định.

Ở cấp độ tổ chức, xu hướng này cũng thể hiện sự thay đổi trong cách tiếp cận của nhiều định chế tài chính trong nước, bao gồm ACB. Các tổ chức không chỉ cung cấp vốn theo mô hình truyền thống, còn phát triển các giải pháp tài chính đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu ngày càng phức tạp của doanh nghiệp.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của giai đoạn tới không nằm ở quy mô dòng vốn, mà ở cách thức phân bổ để tạo ra hiệu quả dài hạn. Theo cách ông Trần Hùng Huy đặt vấn đề, tăng trưởng không chỉ phụ thuộc vào tốc độ, còn vào nền tảng đủ vững để duy trì và phát triển trong thời gian dài.

(Nguồn: ACB)