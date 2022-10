Chủ thẻ Napas nhận ưu đãi khi thanh toán online

Hàn QuốcChủ thẻ nội địa Napas được hoàn tiền khi thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán trong mạng lưới BC Card, từ nay đến 20/3/2023.

Ưu đãi hoàn tiền 20% cho các giao dịch có hóa đơn tối thiểu từ 500.000 đồng, số tiền hoàn trả tối đa lên tới một triệu đồng. Chương trình "Napas trong tay, khám phá ngay Hàn Quốc" do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp Công ty Thẻ BC Card - Hàn Quốc (BC Card). Khi tham gia, khách hàng sử dụng thẻ nội địa Napas sẽ nhận nhiều ưu đãi khi chi tiêu trong nước cũng như lúc đi du lịch, công tác nước ngoài.

Chủ thẻ được hoàn tiền tại các các điểm chấp nhận thanh toán trong mạng lưới của BC Card, đặt ở hệ thống miễn thuế Shilla, cửa hàng lưu niệm Hwachang Tosan, Donghwang Tosan, cửa hàng hoàn thuế C & C, siêu thị Lotte - Lotte Mart, cửa hàng Huyndai (Huyndai Premium Outlet, Department Store). Đây cũng là những địa điểm có đông du khách Việt ghé thăm và mua sắm khi đến Hàn Quốc.

Chương trình áp dụng cho chủ thẻ nội địa Napas của 12 ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, TPBank, ABBANK, Nam A Bank, Viet Capital Bank, MB, SHB, Sacombank, Co-opBankvà VIB. Chủ thẻ nhận ưu đãi một lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Chủ thẻ nhận nhiều ưu đãi khi chi tiêu tại Hàn Quốc. Ảnh: Napas

Đại diện đơn vị cho biết, trong xu hướng quay trở lại của các hoạt động du lịch cùng với giai đoạn cao điểm du lịch Hàn Quốc (từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm), chương trình ưu đãi của Napas giúp hành khách nhận nhiều lợi ích thiết thực. Dòng thẻ này còn mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.

BC Card là công ty phát hành thẻ hàng đầu tại Hàn Quốc, cung cấp các sản phẩm số hóa, thanh toán hiện đại có tính bảo mật cao. Tính đến đầu năm nay, BCCard đã phát hành 35 triệu thẻ và mạng lưới chấp nhận thanh toán gồm 3,3 triệu điểm trải dài khắp Hàn Quốc. Trong số đó, gần 70% điểm chấp nhận thanh toán tại các khu vực trọng điểm đều đã có nhận diện thanh toán Napas để thuận lợi cho du khách Việt Nam khi thăm quan, mua sắm hàng hóa, dịch vụ và thanh toán bằng các phương thức điện tử.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2022 sẽ có hơn 20 tổ chức thành viên của Napas hoàn thành triển khai thanh toán thẻ nội địa Napas và phương thức quét mã VietQR tại Hàn Quốc.

Thẻ chip nội địa Napas do các ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành. Thẻ ứng dụng công nghệ chip hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của Ngân hàng Nhà nước và tiêu chuẩn quốc tế EMV Co. gia tăng tính năng an toàn, bảo mật và phòng tránh rủi ro về giao dịch gian lận, giả mạo. Hiện nay, Napas đã phối hợp các tổ chức thành viên triển khai cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm thẻ chip gồm thẻ ghi nợ, thẻ trả trước và thẻ tín dụng nội địa.

Minh Huy