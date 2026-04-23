Chủ tài khoản TikTok 'Master Dũng Văn' bị bắt

TP HCMNguyễn Văn Dũng bị cáo buộc dùng tài khoản TikTok có hơn 120.000 lượt theo dõi xưng "master" giải oan gia trái chủ hay "âm binh quấy phá" để lừa tiền.

Ngày 23/4, Dũng, 33 tuổi, bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xưng thầy để lừa giải 'âm binh phá chủ' Nguyễn Văn Dũng bị bắt vì lên mạng tuyên truyền mê tín dị đoan để lừa đảo. Video: Công an TP HCM

Trước đó, Phòng An ninh nội địa Công an TP HCM phối hợp Công an phường Long Bình (quận 9 cũ) phát hiện tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" thường xuyên đăng video xúc phạm danh dự người khác và tuyên truyền mê tín dị đoan. Làm việc với cảnh sát, Dũng thừa nhận là chủ tài khoản này.

Theo điều tra, trên TikTok, Dũng tự nhận có khả năng "cảm xạ", giải quyết các vấn đề tâm linh như "oan gia trái chủ", "âm binh quấy phá" để thu hút người xem. Người này đưa ra mức phí 5-30 triệu đồng cho mỗi lần "giải", nhưng sau khi nhận tiền thì không thực hiện được như cam kết.

Bước đầu, nhà chức trách xác định có nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 33 triệu đồng, vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Văn Dũng (phải) bị cảnh sát bắt giam. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn giả danh "thầy", "master", người có khả năng tâm linh, cảm xạ, giải nghiệp trên mạng xã hội để lừa đảo. Những người này lợi dụng tâm lý hoang mang, mê tín, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không nghe, không tin và không chuyển tiền cho các hoạt động mê tín dưới bất kỳ hình thức nào trên mạng. Các hành vi tiếp tay, quảng bá, chia sẻ nội dung phản khoa học sẽ bị xử lý nghiêm.

Quốc Thắng