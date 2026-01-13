Chủ siêu dự án điện gió 5 tỷ USD tiếp tục thắng kiện chính quyền ông Trump

Nhà phát triển siêu dự án điện gió Revolution Wind 5 tỷ USD thắng kiện chính quyền ông Trump liên quan đến lệnh đình chỉ dự án khi gần hoàn thiện.

Ngày 13/1, thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Royce Lamberth cho phép Orsted, nhà phát triển điện gió ngoài khơi của Đan Mạch, tiếp tục triển khai siêu dự án Revolution Wind. Dự án này đã được hoàn thành khoảng 87% và dự kiến bắt đầu phát điện trong năm nay.

Các cánh quạt và linh kiện khác của công trình xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi Revolution Wind được đặt tại cầu cảng State Pier ở New London, Connecticut, Mỹ, ngày 23/9/2025. Ảnh: Reuters

Phán quyết này là một thất bại pháp lý với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn tìm cách ngăn chặn việc mở rộng điện gió ngoài khơi trong vùng biển liên bang. Đây là lần thứ hai trong vòng bốn tháng, chủ đầu tư dự án này giành được phán quyết của tòa án để ngăn lệnh ngừng thi công từ chính phủ.

Đại diện Orsted cho biết họ sẽ tiếp tục công việc tại Revolution Wind sớm nhất có thể.

Trong khi đó, luật sư phía chính phủ lập luận rằng việc tạm dừng là hợp lý dựa trên thông tin mật về tác động của điện gió ngoài khơi với an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng mới tiết lộ thông tin này cho Bộ Nội vụ hồi tháng 11 năm ngoái.

Thẩm phán Lamberth bác bỏ việc dùng các mối lo ngại về an ninh quốc gia để biện minh cho việc tạm dừng dự án. Dự án có thể chịu tổn hại không thể khắc phục nếu lệnh cấm được duy trì.

"Các ông muốn dừng mọi thứ, khiến họ tốn 1,5 triệu USD mỗi ngày, chỉ để có thời gian quyết định xem mình muốn làm gì sao?", thẩm phán Lamberth chất vấn luật sư của Bộ Tư pháp trong phiên điều trần.

Lamberth cũng bày tỏ lo ngại về những lời chỉ trích gần đây của Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum với điện gió ngoài khơi, bởi những lý do không liên quan đến an ninh quốc gia. Trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thời điểm ra lệnh tạm dừng cuối tháng 12 năm ngoái, ông Burgum nói rằng điện gió ngoài khơi rất tốn kém, không đáng tin cậy, phụ thuộc vào thiết bị sản xuất ở nước ngoài và gây hại cho sinh vật biển.

Luật sư Janice Schneider của Revolution Wind lập luận rằng việc chính phủ tạm dừng đã vi phạm luật liên bang về thủ tục hành chính và quyền được xét xử công bằng. Ông nói thêm rằng nhà phát triển dự án đã không thể xem xét bản đánh giá mật về loại năng lượng này mà phía chính phủ nêu.

Bộ Nội vụ chưa đưa ra bình luận sau phán quyết.

Các nhà phát triển điện gió ngoài khơi, gồm cả Orsted, nhiều lần buộc ngưng triển khai dự án hàng tỷ USD dưới thời Tổng thống Trump, người thấy các turbin gió "xấu xí, tốn kém và không hiệu quả".

Revolution Wind LLC là một liên doanh giữa Orsted và Skyborn Renewables của Global Infrastructure Partners. Orsted đã đệ đơn kiện thay mặt cho dự án Sunrise Wind của họ ngoài khơi bờ biển New York.

Đây là một trong số nhiều vụ kiện được chính quyền bang và các công ty điện gió ngoài khơi đệ trình nhằm đảo ngược lệnh đình chỉ 5 siêu dự án điện gió ngoài khơi của Bộ Nội vụ tháng trước. Ngoài phiên điều trần của Orsted, hai phiên điều trần khác liên quan đến dự án Empire Wind của Equinor (ngoài khơi bờ biển New York) và cơ sở điện gió ngoài khơi Coastal Virginia của Dominion cũng diễn ra trong tuần này.

Bảo Bảo (theo Reuters)