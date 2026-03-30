Chủ sàn thương mại điện tử Merry Trade bị bắt

Thanh HóaXiang Guoquan, quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc lập sàn thương mại điện tử Merry Trade, lôi kéo nhà đầu tư rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 30/3, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam Xiang Guoquan (thường gọi là Sky 43 tuổi); Võ Tấn Hiệp (30 tuổi, trú Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (28 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách cáo buộc, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, với sự cấu kết giữa người nước ngoài và các cá nhân trong nước, hoạt động tinh vi.

Ba nghi can Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải). Ảnh: Lam Sơn

Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy, thống nhất xây dựng một sàn thương mại điện tử mang tên Merry Trade nhằm thu hút người tham gia đầu tư. Nhóm này tạo lập ứng dụng Merry Trade trên điện thoại thông minh, quảng bá là nền tảng mua bán hàng hóa trực tuyến.

Để tăng độ tin cậy, nhóm thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Huy đứng tên giám đốc, công bố vốn điều lệ 10 tỷ đồng và đặt trụ sở tại vị trí trung tâm.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, toàn bộ hoạt động của Merry Trade thực chất chỉ là mô hình lừa đảo. Số điểm tích luỹ trên ứng dụng đều do hệ thống tự tạo, không gắn với giao dịch hàng hóa thật.

Để dụ dỗ nạn nhân, đường dây này tổ chức nhiều hội thảo tại khách sạn lớn ở các địa phương, tự xưng là leader, giới thiệu tiềm năng phát triển của sàn, cam kết lợi nhuận cao. Người tham gia được hướng dẫn nạp tiền bằng USDT để quy đổi thành điểm trong ứng dụng.

Ở giai đoạn đầu, người chơi có thể rút một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin. Khi nạp số tiền lớn, hệ thống sẽ xuất hiện các lý do như nâng cấp, lỗi kỹ thuật để khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền.

Chị Phạm, quê tại Thanh Hóa, cho biết đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) với kỳ vọng mở văn phòng đại diện. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, chị không thể rút, ứng dụng bị khóa, các nhóm liên lạc bị xóa và mất liên lạc với hệ thống điều hành.

Nghi can cầm đầu Xiang Guoquan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn

Nhà chức trách cáo buộc Xiang Guoquan và đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi như dùng ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài, xóa dữ liệu trên các hội nhóm sau khi chiếm đoạt tài sản. Dù vậy, cơ quan công an đã thu thập đủ chứng cứ, làm rõ vai trò của từng mắt xích trong đường dây.

Cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Merry Global chưa đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định. Website vận hành dưới tên miền quốc tế cũng không thực hiện thủ tục pháp lý tại Việt Nam.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo núp bóng đầu tư thương mại điện tử, đặc biệt là những mô hình sử dụng tiền ảo và hứa hẹn lợi nhuận cao. Người dân cần thận trọng với các ứng dụng, website chưa được cơ quan chức năng cấp phép, đồng thời tránh tham gia các mô hình có dấu hiệu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo.

Vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an đề nghị các cá nhân từng tham gia sàn tiền ảo Merry Trade hoặc liên quan đến Công ty TNHH Merry Global sớm liên hệ để phối hợp giải quyết.

Lê Hoàng