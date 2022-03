Chủ quán bị phạt vì thuê người mặc bikini nhảy múa

Vĩnh LongBà Nguyễn Thị Kim Hoà, chủ quán nhậu, bị phạt 45,7 triệu đồng vì thuê người chuyển giới mặc bikini nhảy múa phục vụ khách.

Ngày 1/3, Hòa, 32 tuổi, bị UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt theo khoản 5 Điều 16 Nghị định 38/2021 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo; điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 144/2021 về vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Cơ quan chức năng Vĩnh Long làm việc với chủ quán nhậu. Ảnh: Hoàng Thân

Trước đó, tối 14/2, bà Hoà thuê nhóm thanh niên chuyển giới mặc bikini đến ca hát, nháy múa phục vụ thực khách suốt nhiều giờ tại quán ốc Baby 2 trên đường Nguyễn Văn Thiệt, TP Vĩnh Long. Nhiều người livestream trên mạng xã hội.

Quán cũng mở nhạc lớn, gây ồn ào đến rạng sáng hôm sau, gây bức xúc cho người dân khu vực.

Công an TP Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội và các ngành chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, an ninh, trật tự an toàn xã hội... đối với cơ sở kinh doanh này.

Theo cơ quan chức năng, chủ cơ sở kinh doanh đã tổ chức ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, mặc trang phục và hành động "mang tính chất đồi trụy".

Cửu Long