Chủ quán bar ở Nhật giấu thi thể cô gái trong khe tường

Toshihiko Matsukura, 49 tuổi, bị bắt vì giấu xác một phụ nữ khoảng 20 tuổi phía sau bức tường tại quán bar từ ngày 31/12/2025.

Cảnh sát cho biết Toshihiko Matsukura bị bắt ngày 10/1 với cáo buộc giấu thi thể một phụ nữ phía sau bức tường tại quán bar do anh ta điều hành. Quán nằm trên tầng hai của một tòa nhà ở Hidaka, tỉnh Hokkaido.

Quán bar nằm trên tầng hai của tòa nhà ở Hidaka, Hokkaido. Ảnh: Japan News

Nạn nhân được bà trình báo mất tích vào ngày 1/1, sau khi cô không trở về nhà vào đêm giao thừa 31/12/2025.

Cơ quan chức năng mở cuộc điều tra và xác định Matsukura là nghi phạm. Quán bar của anh ta đóng cửa vào ngày 31/12 và mở cửa trở lại vào 2/1.

Matsukura bị thẩm vấn vào 3/1 và tiết lộ địa điểm giấu xác vào 10/1.

Theo cảnh sát, thi thể mặc nguyên quần áo được tìm thấy vào sáng 10/1 trong khe hở phía sau bức tường có kích thước bằng một tấm chiếu tatami của kho chứa đồ, bị bịt lại bằng ván gỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ khoảng 20 tuổi bị siết cổ đến chết khoảng 10 ngày trước đó.

Cảnh sát cho biết Matsukura đã thừa nhận cáo buộc. Theo cảnh sát, anh ta và nạn nhân quen biết nhau.

Sau khi bị bắt, Matsukura được chuyển giao cho viện kiểm sát vào sáng 11/1 với cáo buộc phi tang xác. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra về khả năng buộc tội giết người.

Tuệ Anh (theo Japan Today, Mainichi)