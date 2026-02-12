Chủ ôtô bị tống tiền bằng video dựng từ AI

MỹMột người đàn ông nhận được video ghi cảnh chiếc bán tải của mình bị tấn công, tiếp theo là yêu cầu chuộc tiền.

Theo cảnh sát Michigan, một cư dân gần đây nhận được tin nhắn từ một số WhatsApp kèm theo một video đáng báo động. Video cho thấy đường lái xe vào nhà và chiếc bán tải của ông đang bị tấn công bởi "một số đối tượng". Chi tiết mơ hồ, nhưng nhóm này dường như đang rạch lốp xe. Chủ xe khi đó đang ở xa nhà.

Người gửi video sau đó yêu cầu 500 USD, số tiền này được cho là sẽ ngăn chặn sự tấn công. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn và nạn nhân tin rằng video có thể được tạo ra bằng AI. Người này không gửi tiền và liên hệ với cảnh sát.

Ảnh minh họa: AI

Cảnh sát đến hiện trường và kiểm tra khu vực xung quanh, nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy có người nào đã ở đó. Chiếc xe cũng được kiểm tra, nhưng không phát hiện hư hỏng nào.

Dựa trên những điều này, cảnh sát Michigan tin rằng vụ việc là một âm mưu lừa đảo sử dụng nội dung bị chỉnh sửa hoặc do AI tạo ra để đe dọa nạn nhân gửi tiền. Họ cũng khuyến khích người dân báo cáo những tin nhắn tương tự cho cảnh sát, đồng thời không gửi tiền, không bấm vào liên kết hoặc trả lời các tin nhắn không được yêu cầu.

Mặc dù việc những kẻ lừa đảo biết địa chỉ nhà và loại xe của nạn nhân là đáng báo động, có thể chúng chỉ đơn giản là tra cứu địa chỉ trên Google Street View. Tuy nhiên, chúng dường như cũng biết rất nhiều thông tin về cá nhân này, bao gồm cả số điện thoại.

Mỹ Anh (theo Carscoops)