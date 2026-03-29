Chủ nhiệm New Emperors Poker Club bị bắt

Đà NẵngĐặng Phước Long, chủ nhiệm New Emperors Poker Club, bị cáo buộc tổ chức cho hàng chục người tham gia giải đấu ăn tiền trái phép, thu lợi bất chính.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Long, 46 tuổi, trú phường Hòa Cường, về hành vi Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Bị can có nhiều tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đặng Phước Long tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, ngày 12/11/2025, cảnh sát kiểm tra New Emperors Poker Club đặt tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng, gần biển Đông, phát hiện khoảng 30 người tham gia một giải đấu poker. Những người này không phải hội viên nhưng được mua vé với giá 650.000 đồng để dự giải có tổng giá trị thưởng công bố 50 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, dưới hình thức "giải đấu", người chơi thực chất trực tiếp so bài, loại nhau để tranh tiền thưởng. Long chỉ đạo nhân viên tổ chức, quảng bá trên mạng xã hội để thu hút người tham gia, trong đó có cả khách du lịch.

Từ tiền bán vé và cơ cấu giải thưởng, Long bị cáo buộc đã cắt lại một phần để hưởng lợi. Hoạt động này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Giải đấu khi bị cơ quan công an kiểm tra. Ảnh: Thành Huynh

Nhà chức trách nhận định, việc tổ chức giải poker trá hình nhằm che giấu hành vi đánh bạc, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn và ảnh hưởng môi trường du lịch.

Cảnh sát đã thu thập dữ liệu điện tử, tài liệu liên quan việc tổ chức, thu phí và quảng bá giải đấu.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò những người liên quan.

Ngọc Trường