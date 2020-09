Chủ nhân thảm họa putt xin lỗi vì gây phản cảm

Danny Lee hối hận về pha chốt hố phi thể thao tại vòng áp chót major US Open hôm 19/9.

"Tôi xin lỗi về những hành động tồi ở US Open hồi tuần trước. Chuyện đó vô cùng phi thể thao và ngu ngốc và đương nhiên xúc phạm đến người hâm mộ và các nhà tài trợ", Lee viết trên Twitter hôm 22/9. "Tâm trạng mệt mỏi và phải chịu đựng chấn thương cả tuần khiến tôi mất kiểm soát. Nhưng tôi không nên làm thế".

"Và tôi cũng muốn xin lỗi Hiệp hội Golf Mỹ - USGA. Công tác tổ chức của họ tuyệt vời, trong lẫn ngoài sân đấu. Giờ đây, tôi sẽ phải dành thời gian suy ngẫm lại hành động ấy. Và khi trở lại thi đấu, tôi sẽ là một người tử tế hơn, tôn trọng tinh thần thể thao hơn", golfer New Zealand gốc Hàn viết thêm.

Thảm hoạ putt của Danny Lee ở vòng áp chót US Open 2020

Hôm 19/9, Lee "3 on" sau cú phát bóng ở hố 18, par4. Anh lên green và chuẩn bị kết thúc vòng đấu thứ ba ở sự kiện major do USGA tổ chức ở sân Tây Winged Foot, New York. Khi đó, bóng của anh cách hố 1,2 mét với xác suất giữ par ở mức cao. Nhưng anh gạt hỏng khiến bóng vượt miệng hố 1,5 mét.

Trong bốn putt tiếp theo, Lee quanh quẩn ở mục tiêu và lùa bóng bất cẩn. Sau mỗi cú, bóng lần lượt cách hố 1,8 - 1,8 - 2,1 - 1,2 mét. Đến lần thứ sáu, Lee mới xong việc từ cự ly 2,1 mét, ở điểm quintuple-bogey, thừa tới năm gậy so với par hố. Lee sau đó rời giải với lý do đau cổ tay.

"Xem qua clip là biết tính cách trẻ trâu. Ngay cả golfer số một, số hai thế giới họ cũng luôn tỏ ra cực kỳ thận trọng và nghiêm túc trong việc chuẩn bị tư thế, vung thử gậy", một độc giả bình luận trên VnExpress. Còn Golf Digest thì ví von cảnh chốt hố của Lee giống màn đập chuột hỏng.

Mùa PGA Tour vừa qua, Lee dự 22 sự kiện, về thứ 45 FedEx Cup. Anh đang đứng thứ 112 thế giới. Golfer sinh năm 1990 lên chuyên nghiệp từ năm 2009, đến nay mới có một cúp PGA Tour, tại Greenbrier Classic 2015. Khi thắng US Amateur 2008 ở tuổi 18, Lee phá kỷ lục của Tiger Woods để trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử giải này.

Quốc Huy tổng hợp