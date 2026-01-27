Chủ nhà hàng Hàn Quốc có 'luật ngầm cho tiếp viên' bị phạt 5 năm tù

TP HCMHwang Chang Nam, chủ nhà hàng ở phường Sài Gòn, cùng đồng phạm cho các tiếp viên múa khỏa thân, bán dâm; "đánh dấu" bằng vòng đeo tay màu đỏ.

Ngày 27/1, Hwang Chang Nam (45 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị TAND TP HCM tuyên phạt 5 năm tù; Jung Jong Pil (55 tuổi) bị phạt 4 năm tù cùng về tội Môi giới mại dâm.

3 đồng phạm khác bị phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Hwang Chang Nam và đồng phạm tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo hồ sơ vụ án, năm 2003, Chang Nam nhập cảnh vào Việt Nam và bắt đầu hoạt động kinh doanh tại TP HCM. Đến tháng 7/2023, bị cáo nhận chuyển nhượng một quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn.

Để thu hút khách đến ăn uống, hát karaoke, Chang Nam chủ trương cho các nữ tiếp viên bán dâm khi khách có nhu cầu. Bị cáo sau đó chỉ đạo Jung Jong Pil, quản lý quán, lập các trang mạng xã hội để quảng bá dịch vụ, đồng thời trực tiếp trả lời, tư vấn cho khách về hoạt động mua bán dâm.

Theo quy định của quán, mỗi ngày khi vào làm việc, các nữ tiếp viên phải báo tên tại quầy lễ tân. Những người có nhu cầu bán dâm được phát vòng tay màu đỏ và được khoanh tròn số thứ tự tên trên bảng danh sách. Nguyễn Hồng Nhung và Trần Tấn Trung sẽ có nhiệm vụ điều tua và tiếp nhận yêu cầu của khách và dẫn tiếp viên cho họ lựa chọn.

Giá mua bán dâm do tiếp viên và khách tự thỏa thuận, song thông thường quản lý người Hàn Quốc giới thiệu cho khách mức giá 2,3 triệu đồng đối với hình thức "tàu nhanh", hoặc 3,8 triệu đồng khi qua đêm.

Rạng sáng 30/12/2023, Công an TP HCM kiểm tra một khách sạn trên địa bàn quận 1 và một căn hộ tại quận 7 (cũ), phát hiện ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định các cô gái bán dâm đều là nhân viên của quán karaoke do ChangNam làm chủ.

Từ lời khai của các quản lý, tiếp viên, sổ sách ghi chép, cảnh sát xác định ông chủ Hàn Quốc đã chỉ đạo tuyển chọn gần 200 nữ nhân viên trẻ đẹp, tổ chức múa khỏa thân, bán dâm phục vụ khách Hàn Quốc. Họ sẽ được nhà hàng điều xe sang đón đến ăn nhậu, trải nghiệm các dịch vụ, rồi đưa qua các khách sạn, căn hộ cao cấp "vui vẻ" với người đẹp.

Tại tòa hôm nay, Chang Nam và các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình. Chang Nam cho rằng do bản thân hạn chế về nhận thức và pháp luật Việt Nam nên không biết hành vi của mình là phạm tội. Bị cáo này cho rằng không thu lợi trực tiếp từ hoạt động môi giới mại dâm, chỉ nhằm thu hút khách đến quán.

Tương tự, các bị cáo khác cũng cho biết chỉ được nhận lương tháng, không hưởng lợi từ việc môi giới mại dâm.

Bình Nguyên