Chủ nhà hàng đặt tên món sau khi Erling Haaland ghé ăn

AnhTiền đạo Erling Haaland của Man City mới đây trở thành cảm hứng cho một món ăn đặc biệt tại nhà hàng Happy Seasons, khu Chinatown, Manchester sau khi anh dùng bữa tại đây.

Ngày 7/11, Haaland đăng tải loạt ảnh check in tại nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố như Pho Cue Vietnamese Kitchen và Fat Pats. Trong hành trình, anh dừng chân tại Happy Seasons - nhà hàng chuyên món quay Quảng Đông hơn 40 năm tuổi - để thưởng thức bữa tối. Theo The Sun, nhà hàng là địa chỉ quen thuộc của nhiều cổ động viên Man City.

Tại đây, Haaland chọn món "triple roasted meat" - set quay truyền thống gồm vịt quay, thịt ba chỉ quay giòn và xá xíu nướng mật ong, dùng kèm cơm trắng. Sau khi anh rời đi, chủ quán đăng ảnh món ăn lên mạng xã hội, thông báo "bất kỳ ai cũng có thể gọi món Haaland Special", qua đó biến món ăn lâu năm của quán thành phiên bản mang tên ngôi sao Man City.

Erling Haaland chụp ảnh cùng chủ nhà hàng Trung Quốc ở Manchester. Ảnh:@happyseasons_mcr.

"Chúng tôi cũng là fan của Man City nên không tin nổi khi thấy Haaland bước vào", đại diện nhà hàng nói và cho biết Haaland gọi vịt quay và thịt heo quay giòn, nên khách nào gọi Haaland Special sẽ được phục vụ đúng phần đó.

Bài đăng nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bình luận: "Cho tôi một phần Haaland Special với cơm", "Tôi cũng muốn thử món đặc biệt này".

Gia nhập Man City từ năm 2022, Haaland luôn được người hâm mộ yêu mến. Với biệt danh "cỗ máy ghi bàn", anh hai lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh (mùa 2022–2023 và 2023–2024) và hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này với 14 pha lập công sau 11 trận.

Tiền đạo người Na Uy cao 1,95 m cũng nổi tiếng với sức ăn. Đồng đội Joshua King từng tiết lộ "Haaland đúng là một hiện tượng. Tôi chưa từng thấy ai ăn khỏe đến thế".

Nằm trên phố Faulkner, giữa khu Chinatown sầm uất, Happy Seasons được xem là một trong những nhà hàng lâu đời và nổi tiếng nhất Manchester với các món quay mang hương vị Quảng Đông truyền thống. Thành lập từ năm 1982, quán gây ấn tượng với phong cách phục vụ nhanh, món ăn đậm đà và hương vị ổn định qua nhiều thập kỷ.

Thực đơn tập trung vào các món vịt quay kiểu Hong Kong, thịt heo quay giòn bì và xá xíu nướng mật ong. Mỗi ngày, bếp nhà hàng quay hơn 60 con vịt, tẩm ướp qua đêm và quay ngay trong ngày, dùng kèm nước tương ngọt nấu từ thảo mộc và gia vị tự nhiên - bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng khiến khách thường xuyên xếp hàng dài trước cửa.

Đây không phải lần đầu một món ăn ở Manchester mang tên Haaland. Trước đó, tiệm sandwich Ad Maiora tại khu Northern Quarter từng giới thiệu món Haaland Sandwich, gồm giăm bông Parma, phô mai burrata, dầu nấm truffle, cà chua sấy, hạt dẻ cười và rau rocket.

Tuấn Anh (Theo The Sun, ChosunBiz)