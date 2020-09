Chủ mưu vụ Đồng Tâm chắp tay xin lỗi gia đình ba cảnh sát

Bị cáo Lê Đình Chức trong phần tự bào chữa đã chắp tay xin lỗi gia đình của ba chiến sỹ hy sinh trong vụ án ở Đồng Tâm.

Giơ tay xin tự bào chữa sáng 10/9 tại TAND Hà Nội, bị cáo Lê Đình Chức, một trong hai người bị VKS đề nghị tử hình về tội Giết người, nói vẫn luôn thành khẩn khai báo từ giai đoạn điều tra đến lúc ra phiên tòa, nên mong HĐXX xem xét.

Chắp tay quay về phía gia đình ba nạn nhân, bị cáo cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói "thấy rất hối hận về hành vi gây ra nên chân thành gửi lời xin lỗi".

Bị cáo thừa nhận đã đổ xăng xuống hố sâu 4 m giữa hai nhà nhưng cho rằng không biết ba cảnh sát đang ở đó. Bị cáo mong toà xem xét toàn diện về hành vi để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Đình Chức tự bào chữa.

Nói sau bị cáo Chức, bị cáo Lê Đình Doanh cho hay "giờ phút này có nói nghìn câu xin lỗi hay phải chịu mức án nặng nhất cũng không bù đắp được sự mất mát của gia đình ba chiến sỹ". Bị cáo mong được hưởng mức án nhẹ hơn hình phạt tù chung thân mà VKS đề nghị để sớm trở về với gia đình, làm công dân có ích cho xã hội.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ba gia đình có chiến sĩ hy sinh, luật sư Nguyễn Hồng Bách nói "đến nay các bị cáo và gia đình họ chưa khắc phục hậu quả cho gia đình ba bị hại, chưa một lần thăm hỏi". Luật sư Bách đề nghị HĐXX ra một bản án công tâm, khách quan.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Nam Anh.

Trong phần tranh tụng, trước việc một số luật sư cho rằng cơ quan điều tra chưa thực nghiệm điều tra, chưa làm rõ nguyên nhân tử vong của ba chiến sĩ, đại diện VKSND Hà Nội nói khi xác định hành vi phạm tội ngoài biên bản khám nghiệm hiện trường, còn căn cứ lời khai của các bị cáo và lời khai nhiều công an tham gia làm nhiệm vụ tại thôn Hoành. Vì thế, VKS thấy "không cần thiết phải thực nghiệm hiện trường trong khi nguyên nhân đã rõ".

VKS cho rằng các bị cáo cơ bản đã thừa nhận về hành vi khiến ba chiến sỹ hy sinh. Quá trình điều tra thực hiện đúng pháp luật từ việc lấy lời khai, thu thập chứng cứ và các tài liệu liên quan. "VKS không thấy có vi phạm tố tụng nên việc luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung là không cần thiết", công tố viên đối đáp với ý kiến của luật sư.

Đại diện VKSND tại toà. Ảnh: Nam Anh.

Trả lời một số luật sư về vấn đề thực thi công vụ của công an, VKS cho hay, tình hình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm diễn biến phức tạp từ năm 2012 khi hàng loạt các vụ khiếu kiện đất đai nổi lên. Điển hình là năm 2017 với hành động bắt giữ trái phép 38 cán bộ công an. Nhiều vụ gây rối xảy ra ở trụ sở xã Đồng Tâm. Cùng với việc bảo vệ lực lượng xây dựng tường rào sây bay Miếu Môn, Công an Hà Nội còn có kế hoạch bảo vệ trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn Hoành, trường học, ao cá Bác Hồ và công dân tốt.

Tuy nhiên, sáng 9/1, lực lượng công an vừa đến cổng làng thôn Hoành đã bị các bị cáo dùng gạch đá, bom xăng, lựu đạn tấn công. "Trước hành vi này, công an mới chủ động triển khai lực lượng tiến vào trong để bắt giữ những người phạm tội quả tang", công tố viên đối đáp và khằng định đây là một hoạt động công vụ của công an, có căn cứ pháp luật.

Về thẩm quyền điều tra vụ án, nhiều luật sư cho rằng Công an Hà Nội vừa là đơn vị trấn áp ở thôn Hoành lại vừa điều tra nên không đúng thẩm quyền. Phản bác, VKS nói Công an Hà Nội có nhiều đơn vị với các nhiệm vụ khác nhau. Đơn vị điều tra vụ án này không có thành viên nào tham gia vào nhiệm vụ ở thôn Hoành. Vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố nên Công an Hà Nội điều tra là đúng pháp luật.

Hết phiên làm việc buổi sáng, tòa thông báo kết thúc phần tranh tụng.

