Chủ mưu nhập lậu nguyên liệu thịt từ vùng dịch bị buộc nộp lại 1.760 tỷ đồng

TP HCMTòa xác định vợ chồng Giám đốc Công ty Hoàng Sa phạm tội có tổ chức, tuyên phạt 30 năm tù và buộc nộp lại hơn 1.760 tỷ đồng giá trị các lô hàng.

Chiều 6/2, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Bình (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa - Công ty Hoàng Sa) cùng vợ là Đỗ Thùy Nhung (45 tuổi) mức án 20 năm tù về tội Buôn lậu; 12 năm tù về tội Đưa hối lộ; tổng hợp phải chấp hành hình phạt 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Theo HĐXX, trong vụ án này, Bình có vai trò là người chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, thực hiện xuyên suốt trong thời gian dài, nhập khẩu nguyên liệu thịt từ vùng cấm với số lượng đặc biệt lớn - hơn 116.000 tấn. Bị cáo cũng tổ chức đưa hối lộ có hệ thống cho cán bộ Thú y.

Bị cáo Nhung có vai trò tương đương, ngoài tham gia vai trò quản lý còn tham gia sâu vào việc thực hiện hành vi phạm tội với vai trò tích cực nên cần xử lý nghiêm.

Vợ chồng Bình cùng với Đoàn Thị Huyền, chủ Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam và Trần Quốc Trung, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính đang bị truy nã. "Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng và kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng nhưng các bị cáo cố tình trốn tránh trách nhiệm nên cần xử lý nghiêm", bản án nêu.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (giữa) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

16 bị cáo khác gồm nhân viên của Bình và các nhóm công ty nhập lậu nguyên liệu từ thịt động vật thuộc vùng bị cấm, bị phạt 3 năm tù treo đến 19 năm về tội Buôn lậu.

Đối với nhóm bị cáo thuộc các cơ quan kiểm dịch, tòa tuyên phạt ông Bạch Đức Lữu (52 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) 7 năm tù; Trần Trung Nhân (51 tuổi, cựu Trưởng trạm Kiểm dịch động vật) 9 năm tù; Lý Hoài Vũ (54 tuổi, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Trung Trực, chuyên viên Cục Thú y nhận một năm 9 tháng 18 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Phú Thái, chuyên viên Cục Thú Y bị phạt 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính để sung công quỹ, đồng thời tịch thu toàn bộ giá trị hàng hóa buôn lậu của các công ty liên quan.

Cụ thể, buộc vợ chồng Bình nộp lại giá trị các lô hàng đã tiêu thụ trị giá 1.764 tỷ đồng; Đoàn Thị Huyền nộp lại 237 tỷ đồng; Trần Quốc Trung nộp lại 112 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Bản án xác định, các bị cáo biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm từ động vật thuộc loài nhai lại (như bò, cừu...) có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu từng xảy ra hoặc có nguy cơ dịch bệnh bò điên, nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu từ những nước đã ký kết thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận lớn, vợ chồng ông Bình cùng nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng PMT vẫn bất chấp quy định, sử dụng nhiều thủ đoạn để đưa các mặt hàng này về làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Bình lập 6 công ty để nhập khẩu nguyên liệu, tổ chức đưa trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại tại các nước châu Âu có nguy cơ dịch bò điên.

Nhóm này làm giả giấy kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y nước ngoài giả, khai gian hồ sơ, chi tiền cho kiểm dịch viên để được thông quan. Với các lô hàng bị cấm, họ chuẩn bị mẫu "sạch" để qua xét nghiệm và chi từ 1–3 triệu đồng mỗi lô cho cán bộ trạm kiểm dịch.

Từ năm 2018 đến 2023, vợ chồng Bình đã đưa hối lộ cho Trần Trung Nhân tổng cộng khoảng 2,9 tỷ đồng. Sau đó, Nhân dùng số tiền này chi cho nhiều người, trong đó có Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI, cấp phó và các kiểm dịch viên.

Đến khi vụ án bị phát hiện, vợ chồng Bình đã chỉ đạo nhập khẩu trái phép khoảng 750 lô hàng, tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, trị giá khoảng 1.764 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 10 lô hàng, trị giá hơn 30 tỷ đồng, đang bị tạm giữ tại cảng Cát Lái và SP-ITC để phục vụ điều tra. Tổng cộng, vợ chồng ông Bình phải chịu trách nhiệm hình sự về số lượng hàng hóa nhập lậu có giá trị hơn 1.800 tỷ đồng.

Tương tự, các nhóm khác do Đoàn Thị Huyền; Trần Quốc Trung, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính; Vũ Văn Công, Giám đốc Công ty cổ phần dình dưỡng PMT đã sử dụng nhiều thủ đoạn để nhập khẩu hàng nghìn tấn nguyên liệu từ động vật thuộc vùng cấm về làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Đối với nhóm các bị cáo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, kết quả điều tra và quá trình xét hỏi có đủ cơ sở xác định, Trần Trung Nhân đã nhận tổng cộng 2,9 tỷ đồng từ vợ chồng Bình sau đó chia cho Bạch Đức Lữu, Chi cục phó Lý Hoài Vũ và các kiểm dịch viên. Ở hành vi này, bị cáo Nhân phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Ngoài ra các bị cáo còn hưởng lợi số tiền gần 4 tỷ đồng từ các doanh nghiệp khác trong quá trình kiểm dịch. Trong đó, Bạch Đức Lữu hưởng số tiền 1,2 tỷ đồng, Chi cục phó Lý Hoài Vũ nhận 800 triệu đồng; Nhân hưởng lợi cá nhân một tỷ đồng, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Trung mỗi người nhận 150 triệu.

Hành vi của các bị cáo này đã tạo điều kiện cho Bình và các đồng phạm khác nhập lậu trót lọt một lượng lớn các nguyên liệu từ vùng dịch, gián tiếp gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người nên cần xử lý nghiêm.

Hải Duyên