Chủ mưu nhập lậu hơn 116.000 tấn thịt từ vùng dịch bị đề nghị 30 năm tù

TP HCMVKS đánh giá vợ chồng Giám đốc Công ty Hoàng Sa vì lợi nhuận, bất chấp việc nhập lậu nguyên liệu thịt từ vùng cấm có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe con người, nên đề nghị xử lý nghiêm.

Chiều 4/2, VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Trần Nguyên Bình (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa - Công ty Hoàng Sa) cùng vợ Đỗ Thùy Nhung (44 tuổi) mức án 20 năm tù về tội Buôn lậu; 12-13 năm tù về tội Đưa hối lộ; tổng hợp là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

16 bị cáo khác gồm nhân viên của Bình và các nhóm công ty nhập lậu nguyên liệu từ thịt động vật thuộc vùng bị cấm, bị đề nghị 4-5 năm đến 14-15 năm tù về tội Buôn lậu.

Đối với nhóm bị cáo thuộc các cơ quan kiểm dịch, VKS đề nghị tòa phạt ông Bạch Đức Lữu (52 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) 8-9 năm tù; Trần Trung Nhân (51 tuổi, cựu Trưởng trạm Kiểm dịch động vật) 9-10 năm tù; Lý Hoài Vũ (54 tuổi, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Đề nghị các nhóm buôn lậu nộp lại hơn 2.000 tỷ đồng

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính để sung công quỹ; tịch thu toàn bộ giá trị hàng hóa buôn lậu của các công ty liên quan.

Trong đó, bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung phải nộp lại khoảng 1.801 tỷ đồng, được khấu trừ giá trị tang vật đã thu giữ. Bị cáo Đoàn Thị Huyền phải nộp hơn 250 triệu đồng...

VKS đánh giá, các bị cáo đều có trình độ, hiểu biết pháp luật và nhận thức xã hội, phần lớn giữ vai trò lãnh đạo, nên đủ khả năng nhận thức đúng - sai theo quy định nhưng vì động cơ tư lợi mà phạm tội. "Hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của cơ quan công quyền, gây thiệt hại lớn, do đó cần xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe", đại diện cơ quan công tố nêu quan điểm.

Đối với 4 bị cáo Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung, Đoàn Thị Huyền và Trần Quốc Trung (đang bỏ trốn, bị truy nã), VKS cho rằng dù đã được vận động ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng nhưng đến nay chưa trình diện, cần xử lý nghiêm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, việc xử lý cũng phải bảo đảm tính nhân văn, khi quyết định hình phạt, cần phân hóa rõ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, làm rõ vai trò người đứng đầu, người thực hành và mức độ tham gia; đồng thời xem xét toàn diện hậu quả thiệt hại, điều kiện, hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật.

Bị cáo Bạch Đức Lữu tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Theo VKS, Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật thuộc loài nhai lại (như bò, cừu...) có nguồn gốc từ "các quốc gia Châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên", nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những nước đã ký kết thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận lớn, vợ chồng ông Bình cùng nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn để nhập khẩu các mặt hàng này về làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Vợ chồng doanh nhân Trần Nguyên Bình đã lập 6 công ty chuyên nhập khẩu, phân phối sản phẩm động vật làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Cụ thể, Bình tổ chức nhập khẩu trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ từ nhiều quốc gia châu Âu từng có hoặc tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bò điên, do giá thành thấp. Bị cáo chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y giả của nước ngoài, khai gian nguồn gốc và chủng loại khi làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời chi tiền cho kiểm dịch viên để được tạo điều kiện thông quan. Với các lô hàng không được phép nhập khẩu, nhóm này chuẩn bị sẵn mẫu "sạch" để qua mặt khâu xét nghiệm, đồng thời chi từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi lô cho Trần Trung Nhân. Từ năm 2018 đến tháng 8/2023, số tiền đưa hối lộ khoảng 2,9 tỷ đồng.

Đến khi vụ án bị phát hiện, vợ chồng Bình đã chỉ đạo nhập khẩu trái phép khoảng 750 lô hàng, tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, trị giá khoảng 1.764 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 10 lô hàng, trị giá hơn 30 tỷ đồng, đang bị tạm giữ tại cảng Cát Lái và SP-ITC để phục vụ điều tra. Tổng cộng, vợ chồng ông Bình phải chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa nhập lậu có giá trị hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này, vợ chồng Bình có vai trò là chủ mưu, cầm đầu đối với nhóm Công ty Hoàng Sa.

Với cách thức tương tự, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn để nhập khẩu lượng lớn các mặt hàng này về làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Nhóm các bị cáo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, kết quả điều tra xác định, Trần Trung Nhân đã nhận tổng cộng 2,9 tỷ đồng từ vợ chồng Bình sau đó chia cho Bạch Đức Lữu, Chi cục phó Lý Hoài Vũ và các kiểm dịch viên. Ở hành vi này, bị cáo Nhân phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Ngoài ra các bị cáo còn hưởng lợi số tiền gần 4 tỷ đồng từ các doanh nghiệp khác trong quá trình kiểm dịch. Trong đó, Bạch Đức Lữu hưởng số tiền 1,2 tỷ đồng, Chi cục phó Lý Hoài Vũ nhận 800 triệu đồng; Nhân hưởng lợi cá nhân một tỷ đồng, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Trung mỗi người nhận 150 triệu.

Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trên số tiền đã nhận, trong đó bị cáo Nhân có vai trò chính nên phải chịu mức án cao hơn.

Ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Hải Duyên