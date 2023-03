Chủ đường dây sản xuất hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả bị bắt

Đà NẵngTrần Văn Miên, 35 tuổi, bị bắt với cáo buộc là người đứng đầu đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả.

Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Đà Nẵng cho biết nghi phạm Miên (trú tỉnh Cà Mau) bị điều tra về hành vi Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Nghi phạm Trần Văn Miên tại cơ quan công an. Ảnh: Hà Hoài

Tháng 12/2022, công an Đà Nẵng bắt Hồ Văn Tiện (35 tuổi) và Đoàn Văn Dương (34 tuổi, cùng trú Quảng Nam) về hành vi Mua bán, tàng trữ tiền giả. Hai người này khai đã lừa mua chiếc iPhone 11 Pro Max của một phụ nữ ở quận Sơn Trà, mệnh giá 500.000 đồng, nguồn tiền giả từ một người ở TP HCM.

Lần theo các manh mối, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Thị Cẩm Duyên (35 tuổi), Nguyễn Như Phú (52 tuổi, cùng trú TP HCM) đang vận hành các thiết bị in tiền giả. Tang vật thu hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả cùng nhiều máy in màu, máy cắt, máy dập, giấy in tiền, giấy nylon...

Theo điều tra, người đứng đầu đường dây sản xuất tiền giả là Huỳnh Quốc Thái (quê Cai Lậy, Tiền Giang), đã bỏ trốn. Tuy nhiên, khi công an xác minh thông tin thì nghi phạm này có nhiều điểm bất minh, "Thái" là tên giả. Ngay cả Duyên, đệ tử thân tín, cũng không biết được tên thật của "ông trùm".

Công an Đà Nẵng sau đó làm rõ Huỳnh Quốc Thái, hay Huỳnh Ngọc Thái, Nguyễn Quốc Thái tên thật là Trần Văn Miên, quê Cà Mau. Miên có hai tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Sau khi đường dây sản xuất tiền giả bị phát hiện, suốt ba tháng, Miên bặt vô âm tín. Khoảng giữa tháng 3, các trinh sát phát hiện Miên đang cai nghiện ma túy tại cơ sở ở huyện Củ Chi nên bắt giữ.

Miên khai sau khi "đại bản doanh" sản xuất tiền giả bị phát hiện, hắn đã điện thoại, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phía Nam từ Cà Mau, Bạc Liêu và sau đó lên TP HCM. Tối 21/2, Miên đang đi trên đường thì bị Công an quận Thủ Đức bắt phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi bị đưa vào cơ sở xã hội Thanh thiếu niên số 2, huyện Củ Chi, Miên tiếp tục khai tên Nguyễn Quốc Thái, không khai nơi cư trú.

Ngọc Trường