Chủ động bảo vệ sức khỏe thời dịch

Những thay đổi trong thời dịch

Covid-19 đã và đang quét qua các châu lục, khiến hàng triệu người mắc bệnh, tử vong hoặc chịu ảnh hưởng như thất nghiệp, tác động tâm lý... Trong bối cảnh đó, chưa bao giờ lối sống lành mạnh được người dân đề cao như hiện tại qua báo cáo của Nielsen.

Khi đại dịch bùng lên vào đầu năm 2020, sức khỏe trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người Việt Nam trong 2 quý liên tiếp. Báo cáo của Nielsen trong quý I/2020 cho thấy, gần một nửa người tiêu dùng Việt (49%) cho biết sức khỏe là mối quan tâm số một. Sang quý II/2020, 44% cho biết sức khỏe trở thành mối quan tâm thứ hai, xếp sau sự ổn định của công việc.

Tư duy sống và tiêu dùng của mọi người sau dịch cũng phần nào có sự thay đổi. Không chỉ muốn biết rõ nguồn gốc sản phẩm mà họ còn mong hỗ trợ doanh nghiệp Việt vượt qua thời gian khó khăn này.

Hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng chuyển dịch từ mua sắm ở cửa hàng truyền thống sang đặt hàng online. Qua kết quả khảo sát từ Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tháng 5/2020, 82% người tiêu dùng cho biết họ đã mua sắm online thời gian giãn cách xã hội, 98% trong số đó vẫn tiếp tục duy trì hình thức này trong tương lai.

Sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều người tiêu dùng cũng có xu hướng ưu tiên cho thực phẩm thiết yếu, đơn giản hóa bữa ăn và chú trọng lợi ích dinh dưỡng.

Sự trở về với các nhu cầu cơ bản

Nhiều người hướng đến những nhu cầu cơ bản trong thời dịch như khỏe mạnh, bảo vệ và an yên. Thấu hiểu bản thân và tự làm giàu cho các nhu cầu cơ bản là cách chủ động tự tạo an yên cho bản thân và gia đình.

Nhu cầu khỏe mạnh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện tại. Ngoài ra, nhu cầu được bảo vệ trước rủi ro cũng được gắn liền với nhu cầu tích lũy ngày một gia tăng.

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe, theo dõi các thông tin về dịch bệnh, sức khỏe trên internet. Ảnh: Shutterstock.

Để đáp ứng điều này, các gói chăm sóc sức khỏe được các cơ sở y tế đa dạng hóa với dịch vụ khám bệnh online hoặc gia tăng quyền lợi mở rộng cho nhiều hạng mục. Nhiều công ty bảo hiểm đã cho ra đời các sản phẩm bảo hiểm có đặc tính bảo vệ cao.

Ngay trong bối cảnh Covid-19 bùng phát, Hanwha Life Việt Nam đã phát triển sản phẩm "Tôi chọn An Yên" kết hợp ba yếu tố bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư.

Theo đó, trước rủi ro bệnh tật, người tham gia dịch vụ sẽ được bảo vệ trước 100 bệnh hiểm nghèo, được chi trả viện phí lên đến 2 triệu một ngày. Một trong những quyền lợi là khách hàng được miễn đóng phí và hỗ trợ toàn bộ phí bảo hiểm cơ bản trong suốt 20 năm để kế hoạch bảo vệ được duy trì. Với quyền lợi đầu tư, người tham gia dịch vụ sẽ được đảm bảo sinh lời với lãi suất hấp dẫn, cũng như các khoản thưởng lên đến 510%. Sự chủ động chuẩn bị tài chính và bảo vệ sức khỏe sẽ giúp người dùng vui sống trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

Mọi người có thể chủ động tạo sự an yên bằng cách chuẩn bị tài chính, chủ động chăm lo sức khỏe. Xem thêm tại đây. Ảnh: Shutterstock.

Nhu cầu được sống an yên là một trong những đích đến trong cuộc sống. An yên ở đây được hiểu là "bình an trong thân thể, yên vui trong tâm hồn". Trong bối cảnh nhiều rủi ro của cuộc sống, chủ động tự tạo an yên từ mỗi người là rất cần thiết.

Từ việc thay đổi hành vi mua sắm theo hướng có lợi cho sức khỏe, cho đến chuẩn bị tài chính để bảo vệ sức khỏe, đối phó với rủi ro bằng những gói bảo hiểm nhân thọ là một trong những hành động để tích góp thành an yên cho bản thân và gia đình mỗi ngày.

"Tôi chọn An Yên của Hanhwa Life sẽ là một trong những giải pháp để bạn thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của bản thân và gia đình, hướng tới cuộc sống an yên cho mình và gia đình", vị đại diện nói thêm.

Kim Uyên