Chủ doanh nghiệp nhỏ cao 1,78 m tìm người thương

Anh là chàng trai gốc Bắc, sống và làm việc tại Sài Gòn, hiểu chuyện, biết cách nói chuyện khiến mọi người hài lòng và vui vẻ.

Chào em, chúc em ngày mới tốt lành. Anh không biết em sẽ đọc được bài viết này vào thời điểm nào, nhưng anh luôn mong mọi điều tốt đẹp dành cho em, cô gái nhỏ à.

Thời gian trôi qua thật nhanh em nhỉ, thoáng qua như cơn gió. Tuổi thanh xuân dần trôi đi, thoáng cái đã ngấp nghé tuổi lấy vợ lấy chồng rồi. Nhìn bạn bè xung quanh cùng lứa hạnh phúc, có những đứa con thật xinh khiến đôi lần anh ghen tị và ước ao được như họ.

Có thể chúng ta hơi chậm hơn so với họ, phải chẳng vì quá vùi đầu vào công việc và cuộc sống em nhỉ? Dù là lý do gì chăng nữa, có một sự thật là chúng ta đều đang rất cô đơn và thiếu chút hương vị ngọt ngào của tình yêu trong cuộc sống. Đúng là có thể chúng ta vẫn vui, hạnh phúc với cuộc sống độc thân hiện tại, nhưng ẩn sâu trong đó chỉ là sự dối lòng của bản thân. Cuối cùng chúng ta đã nhận ra điều đó, biểu hiện là gửi thư cho nhau, lên chuyên mục Hẹn hò VnExpress để tìm kiếm một nửa. Vậy chẳng còn lý do gì mà chúng ta không trao nhau cơ hội để được tìm hiểu đối phương em nhỉ?

Em biết không, anh rất thích câu này: "Đi tìm rồi sẽ thấy, còn cứ ngồi đó chờ thì đến mùa quýt" (cười). Anh thấy đúng trong mọi điều của cuộc sống, không chỉ riêng tình yêu đâu em.

Giờ đến phần giới thiệu chút về anh:

- Anh là chàng trai gốc Bắc, độc thân vui tính, hiểu chuyện, biết cách nói chuyện khiến mọi người hài lòng và vui vẻ.

- Tuổi của anh quá đủ chững chạc, trưởng thành để chăm lo, bảo vệ gia đình nhỏ rồi. Anh không hút thuốc, rượu không uống, bia thì có vì phải xã giao với đối tác.

- Anh cao 1,78 m. Gen nhà anh ai cũng cao hết nên được thừa hưởng nè. Anh rất tự hào về điều này nha.

- Nhà anh ở Sài Gòn, anh sống và làm việc tại thành phố này. Thật tuyệt vời nếu em thích nơi đây. Dù hơi xô bồ và nhộn nhịp nhưng có đầy đủ tiện ích và sự phát triển khó nơi nào bắt kịp em nhỉ. Tất nhiên, anh cũng rất thích không khí yên bình ở quê để thi thoảng về nghỉ ngơi, xả stress, tận hưởng sự bình yên.

Vì vậy, thật tuyệt khi ba mẹ em ở quê. Anh muốn thi thoảng mình về thăm ba mẹ em và ở chơi vài ngày. Tất nhiên em cũng rất thích điều này mà, phải không? Ở Sài Gòn cùng anh, em sẽ không phải chịu cảnh ở phòng trọ nhỏ, đầu tháng phải đóng tiền thuê nữa đâu.

- Công việc hiện tại rất tuyệt, anh rất hài lòng về nó sau nhiều năm theo đuổi và đổi thay. Anh đang là chủ doanh nghiệp nhỏ.

Về em:

Mong em cao từ 1,6 m trở lên, dáng cân đối, là người Bắc càng tốt, hiểu chuyện, biết cách ứng xử, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, có mục tiêu cuộc sống rõ ràng, tự lập, giản dị khi ở nhà, biết ăn diện khi đi bên anh.

Em thích nấu ăn cho gia đình là điểm cộng lớn. Anh hứa sẽ luôn ở nhà ăn cơm tối vợ nấu, sẵn sàng vào bếp phụ vợ, rửa bát giúp vợ những lúc em mệt mỏi.

Cuối thư, anh hy vọng chúng ta cùng mở lòng và trao nhau cơ hội em nhé.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc