Chủ đầu tư 'siêu dự án' tại khu tứ giác Bến Thành lãi nghìn tỷ

TP HCMSaigon Glory - chủ đầu tư dự án tại khu tứ giác Bến Thành - năm ngoái lãi 1.510 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 16.000 tỷ đồng của cùng kỳ 2024.

Sức khỏe tài chính của Công ty TNHH Saigon Glory chuyển biến tích cực sau khi thay đổi chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp cho biết năm ngoái lãi 1.510 tỷ đồng, lội ngược dòng so với mức lỗ 15.930 tỷ đồng của năm 2024. Kết quả này giúp họ giảm lỗ sau thuế chưa phân phối từ gần 19.500 tỷ đồng xuống khoảng 17.900 tỷ đồng.

Năm ngoái, Saigon Glory đã tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 23.000 tỷ đồng. Nhờ đó, doanh nghiệp thoát tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Áp lực nợ cũng có dấu hiệu hạ nhiệt khi giảm từ khoảng 25.300 tỷ đồng còn 17.000 tỷ đồng. Hệ số nợ trên tổng tài sản (chỉ số đo lường mức độ tài trợ cho hoạt động kinh doanh bằng vốn vay) từ khoảng 2 lần giảm xuống 0,77 lần.

Saigon Glory thành lập từ tháng 6/2018, do Tập đoàn Bitexco sở hữu toàn bộ. Tháng 10/2024, Bitexco chuyển nhượng 100% vốn góp tại đây cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Saigon Glory là chủ đầu tư dự án One Central HCM (trước đây có tên The Spirit of Saigon). Dự án rộng 8.600 m2, đối diện chợ Bến Thành. Công trình nằm tại một trong những vị trí đắc địa nhất TP HCM với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính.

Vốn đầu tư được công bố ban đầu khoảng 500 triệu USD và dự kiến hoàn thành năm 2017. Tuy nhiên, sau khi xây phần hầm trong giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công.

Đến giữa năm 2020, dự án được khởi động lại và xây các tầng nổi. Đây cũng là thời điểm Saigon Glory liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Dự án One Central HCM vào tháng 11/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

UBND TP HCM năm ngoái chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ dự án thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai trở lại.

Hồi tháng 3, Newtecons trong vai trò tổng thầu đã cùng các đơn vị trong hệ sinh thái tái khởi công tổ hợp tháp đôi cao 47-56 tầng tại khu đất này. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.

