Chủ đầu tư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt khẳng định chưa nhận hồ sơ 'giữ suất' nào

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt khẳng định chưa mở bán hay tiếp nhận hồ sơ, khoản tiền đặt cọc nào từ khách hàng.

Theo thông báo ngày 7/4, Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TP HCM) cho biết đến nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ hay khoản tiền đặt cọc nào từ khách hàng. Doanh nghiệp cũng không ủy quyền, không hợp tác với bất kỳ tổ chức, cá nhân hay sàn giao dịch nào để môi giới, chào bán dự án.

Chủ đầu tư nhấn mạnh việc mua bán căn hộ phải tuân thủ đầy đủ trình tự pháp lý và chỉ được triển khai khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Khi đủ điều kiện mở bán, thông tin sẽ được công bố chính thức trên website của Sở Xây dựng TP HCM và của doanh nghiệp.

Động thái này được doanh nghiệp đưa ra trong bối cảnh thị trường xuất hiện các giao dịch tự phát liên quan đến dự án. Một số trường hợp được phản ánh môi giới rao bán, thu tiền "giữ suất" trái phép, trong đó có người nộp tới 150 triệu đồng để được ưu tiên mua căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

Trước thực trạng trên, doanh nghiệp khẳng định không chịu trách nhiệm với các giao dịch ngoài hệ thống chính thức. Đồng thời, toàn bộ nhân viên và ban quản lý dự án bị nghiêm cấm tham gia môi giới, hứa hẹn hoặc nhận tiền từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động và có thể chuyển cơ quan chức năng.

Đại diện công ty cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM và Sở Xây dựng TP HCM để cảnh báo tình trạng rao bán, nhận cọc trái phép. Để hạn chế rủi ro, chủ đầu tư khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp khi dự án đủ điều kiện mở bán.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt thu hút sự quan tâm lớn do nằm tại khu vực trung tâm, đối diện nhà thi đấu Phú Thọ, gần Bệnh viện Trưng Vương và nhiều khu dân cư hiện hữu. Dự án gồm 4 block cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, cung cấp 1.254 căn hộ, trong đó 1.025 căn là nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, khoảng 755 căn hộ sẽ được đưa ra bán với giá dự kiến hơn 21,6 triệu đồng mỗi m2 (chưa gồm thuế, phí). Tuy nhiên, đến tháng 3, dự án đã ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ quan tâm, trong khi số lượng căn hộ chào bán hạn chế.

Chênh lệch lớn giữa cung và cầu khiến tình trạng "giữ chỗ" trái phép gia tăng, khi một số môi giới lợi dụng tâm lý sợ mất cơ hội của người mua để thu tiền. Trong khi đó, theo quy định, nhà ở xã hội phải được xét duyệt hồ sơ theo tiêu chí cụ thể về thu nhập, tình trạng nhà ở và đối tượng thụ hưởng, không có cơ chế "đặt cọc giữ suất" như nhà ở thương mại.

Chủ đầu tư khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống và không chuyển tiền cho các cá nhân, tổ chức không phải chủ đầu tư nhằm tránh rủi ro tài chính.

