Chủ đầu tư khu Phú Mỹ Hưng muốn cải tạo tập thể Thanh Xuân Bắc

Tập đoàn Central Trading & Development, chủ đầu tư khu Phú Mỹ Hưng, muốn mở rộng hoạt động đầu tư hợp tác tại Hà Nội, gồm cải tạo tập thể Thanh Xuân Bắc.

Đề xuất trên được ông Đinh Quảng Hồng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) nêu tại cuộc gặp Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, ngày 7/4.

CT&D là nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm tại Việt Nam với những dự án tiêu biểu như khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng tại TP HCM. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư hợp tác ở Hà Nội, trong đó có việc tham gia vào dự án cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết mong muốn của CT&D phù hợp với tinh thần quy hoạch Thủ đô, tầm nhìn chiến lược 100 năm theo hướng tái thiết các khu vực đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Ông yêu cầu các cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp với CT&D để triển khai thủ tục, hiện thực hóa ý tưởng hợp tác.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Central Trading & Development (trái) tại cuộc gặp Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội

Theo danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ của TP Hà Nội ban hành tháng 3/2026, khu tập thể Thanh Xuân Bắc gồm 60 nhà chung cư cao 5 tầng, nằm sát đường Khuất Duy Tiến. Các tòa nhà tại đây được xây dựng giai đoạn 1978-1987. Hơn một nửa trong số này đã được kiểm định, trong đó 9 tòa thuộc nhóm C (kết cấu bị hư hỏng đáng kể), 30 tòa thuộc nhóm B (xuống cấp).

Trước đây, Vinaconex từng có kế hoạch phá dỡ để xây dựng khu tập thể Thanh Xuân Bắc thành các nhà chung cư mới cao 26 tầng trên khu đất nghiên cứu rộng hơn 30 ha. Họ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2004-2011. Tuy nhiên, sau khi điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, dự án cải tạo này chưa được thực hiện.

Hà Nội có 11 dự án cải tạo chung cư cũ đang triển khai và 3 dự án đã hoàn thành theo đề án. Đến 2030, Thủ đô phấn đấu hoàn thành cải tạo 20.000 căn hộ tập thể cũ thuộc trường hợp phải phá dỡ. 5 năm tiếp theo, toàn bộ 2.160 nhà chung cư sẽ được hoàn thành chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Anh Tú