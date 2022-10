Lễ ký kết hợp đồng mua bánnhà ở phân khu Iris khẳng định cam kết của chủ đầu tư Cotana Capital về tính pháp lý và tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Những cư dân đầu tiên của phân khu Iris

Ngày 9/10, công ty Cotana Capital - chủ đầu tư dự án Ecogarden - đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng mua bán, đánh dấu quá trình đầu tư, chọn lựa và đặt niềm tin của những cư dân phân khu Iris vào dự án. Tại sự kiện, khách hàng đã được nhận quà tặng ưu đãi và một bản hợp đồng khẳng định tính pháp lý của chủ sở hữu biệt thự.

Chủ đầu tư Ecogarden kí hợp đồng mua bán với cư dân.

Bà Phạm Thị Ngọc Quỳnh, khách hàng ký kết hợp đồng mua biệt thự tại phân khu Iris chia sẻ: "Với cảnh quan xung quanh hòa hợp với thiên nhiên cùng vị trí đắc địa của dự án, tôi đã quyết định chọn Iris là nơi an cư và kinh doanh. Với cư dân tiềm năng tại khu đô thị nói riêng và thành phố Huế nói chung, tôi dự định phát triển kinh doanh mô hình nhà hàng, quán cà phê sau khi nhận nhà".

Còn với ông Lê Công Dũng, chủ sở hữu hai căn biệt thự tại phân khu Iris thì môi trường sống xanh chính là lý do chính để ông quyết định mua một ngôi nhà. Với cảnh quan nhiều cây xanh cùng nhiều tiện ích đẳng cấp đi kèm, Iris chính là nơi để ông cùng với gia đình có những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc, học tập.

Phân khu Iris tọa lạc ở trung tâm dự án Ecogarden (khu B, khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế), được xây dựng trên tổng diện tích hơn 2.3ha với 96 căn Biệt thự song lập thương mại và biệt thự song lập có diện tích đất từ 150 - hơn 300m2. Tiếp nối thành công của phân khu Camellia, Iris hứa hẹn sẽ kiến tạo môi trường và những chuẩn mực sống mới, nơi con người được hòa mình vào thiên nhiên và được nuôi dưỡng bởi hệ thống những tiện ích đủ đầy cho một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp.

Phân khu Iris thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng với một mặt tiếp giáp đường Phượng Tím - nơi tương lai sẽ có những buổi hội họp, chợ đêm đầy sắc màu. Mặt kia có điểm nhìn ra hồ cảnh quan lớn với không gian xanh mát.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đội ngũ kiến trúc sư đã tính toán thiết kế, tổ chức công năng trong nhà hợp lý, mạch lạc liên kết chặt chẽ với hệ thống giao thông và các tiện ích bên ngoài công trình. Mỗi căn biệt thự không chỉ mang phong cách đẳng cấp của gia chủ mà còn linh hoạt, thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh thương mại.

Khu đô thị Ecogarden có quy hoạch bài bản với nhiều không gian xanh.

Cũng trong buổi lễ, Cotana Capital đã dành tặng cho mỗi khách hàng ký kết và đóng 30% giá trị hợp đồng một xe máy điện Vinfast Feliz. Món quà được chủ đầu tư cho biết là gửi gắm lời mời gọi cùng chung tay giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái của dự án nói riêng, môi trường sống của cả cộng đồng nói chung.

Giới thiệu phân khu Dahlia

Ecogarden có diện tích khoảng 44.65ha, nằm trong quần thể đô thị An Vân Dương với các dòng sản phẩm phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng. Ngoài kí kết hợp đồng mua bán phân khu Iris, trong dịp này, chủ đầu tư cũng giới thiệu với khách hàng 208 căn biệt thự song lập, nhà liên kế và nhà phố liên kế tại phân khu Dahlia.

Phân khu Dahlia được lấy biểu tượng là hoa thược dược, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Đây là phân khu gồm những căn nhà được xây dựng trên tổng diện tích hơn 3,3 ha gồm 4 khu vực Dah1, Dah2, Dah3 và Dah4.

Phân khu Dahlia trong tổng thể dự án Ecogarden.

Dahlia có vị trí trung tâm với mặt tiền tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp - tuyến đường huyết mạch, bao quanh tất cả dự án lớn của thành phố Huế với cơ hội đầu tư thương mại rất cao.

Xung quanh phân khu là đường giao thông nội khu - những tuyến đường rộng rãi, thuận tiện cho việc di chuyển. Ngay liền kề khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế và shopvillas, khu biệt thự đảo cao cấp. Từ Dahlia dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu như bệnh viên, sân bay, trung tâm hành chính.

Theo đại diện chủ đầu tư, Dahlia sẽ mang tới cho cư dân một cuộc sống tiện nghi đủ đầy, hưởng trọn vẹn hệ thống cơ sở hạ tầng và chuỗi tiện ích của dự án như: Khu vui chơi trẻ em, nhà câu lạc bộ, khu tập dưỡng sinh cho người cao tuổi, quảng trường, hồ cảnh quan... Dahlia còn là khu vườn thu nhỏ, xanh mát nhờ hệ thống cây xanh được trồng xen kẽ trong toàn khu vực, mang đến cho gia chủ một không gian thoáng đãng, hòa mình vào thiên nhiên.

Các căn nhà khu Dahlia đều nằm trên những tuyến đường trung tâm, có hai mặt tiền nên rất phù hợp cho không gian sinh hoạt của gia đình kết hợp kinh doanh thương mại. Chủ đầu tư tiếp tục áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi, với mỗi khách hàng ký hợp đồng và đóng đủ 30% giá trị hợp đồng sẽ được tặng 01 xe máy điện Vinfast Feliz.

Khi trở thành cư dân của Ecogarden, khách hàng sẽ được tham dự lễ tri ân cư dân do chủ đầu tư tổ chức để cảm ơn những khách hàng đã dành trọn vẹn sự tin tưởng, lựa chọn đây là nơi an cư. Nhiều phần quà đang chờ đón những cư dân may mắn gồm: Một giải đặc biệt xe ô tô Mercedes C200, 4 giải nhất là xe máy điện Vinfast Feliz, 5 giải nhì là QLED Tivi 4K Samsung 55Q60B 55 inch Smart TV.

(Nguồn: Cotana Capital)