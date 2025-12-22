Chủ đầu tư đề xuất quy hoạch mới khu Nhà Rồng - Khánh Hội không còn bố trí đất ở

Theo phương án quy hoạch mới do Ngọc Viễn Đông đề xuất, khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ không bố trí đất ở, ưu tiên không gian công cộng, cây xanh, hạ tầng dịch vụ - du lịch ven sông.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, vừa đề xuất phương án quy hoạch mới, trong đó loại bỏ hoàn toàn chức năng ở, không phát sinh khu dân cư mà ưu tiên quỹ đất cho không gian công cộng, cây xanh và hạ tầng dịch vụ- du lịch.

Theo phương án này, đất cây xanh công cộng chiếm gần 58% diện tích dự án, phần còn lại dành cho các công trình công cộng, dịch vụ đô thị và cảng tàu du lịch quốc tế. Trong đó, khoảng 17% diện tích được bố trí cho cảng hành khách quốc tế; 25,4% dành cho các công trình công cộng như trung tâm văn hóa, hội nghị, triển lãm, bảo tàng, khách sạn, căn hộ dịch vụ và văn phòng. Các khối công trình cao tầng trong dự án không có chức năng nhà ở mà phục vụ du lịch, dịch vụ và các hoạt động của thành phố.

Đại diện chủ đầu tư cho biết điểm thay đổi lớn nhất trong phương án mới là loại bỏ hoàn toàn chức năng ở. Nếu theo quy hoạch trước đây, khu vực này dành khoảng 20,7% diện tích cho đất ở với quy mô dân số gần 11.000 người, thì phương án điều chỉnh xác định 0% diện tích đất ở, không phát sinh dân số, bao gồm cả nhà thấp tầng và cao tầng. Toàn bộ quỹ đất được định hướng phát triển thành không gian công cộng cấp đô thị.

Phương án quy hoạch mới được cho là phù hợp theo đề xuất trước đó của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, với gần 60% diện tích cho công viên cây xanh, mặt nước; 20% cho công trình công cộng; 20% cho khu cảng quốc tế.

Phối cảnh dự kiến của khu đất Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Ngọc Viễn Đông

Phương án quy hoạch cũng đề xuất tổ chức không gian theo mô hình đô thị đa tầng, với hệ thống công viên, quảng trường, đường dạo và cầu đi bộ trên cao kết nối liên tục dọc bờ sông. Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng "con rồng" chạy dọc sông Sài Gòn, trong đó khu cảng tàu khách quốc tế đóng vai trò điểm khởi đầu, các không gian công viên - quảng trường là trục kết nối, còn cụm công trình công cộng cao tầng tạo điểm nhấn ở cuối tuyến.

Bên cạnh không gian trên mặt đất, chủ đầu tư cũng đề xuất khai thác không gian ngầm dưới các công trình công cộng và quảng trường để bố trí bãi đỗ xe và các tiện ích phục vụ du khách, nhằm tăng khả năng tiếp cận và giảm áp lực hạ tầng giao thông cho khu vực trung tâm.

Đại diện Công ty Ngọc Viễn Đông cho biết phương án này đòi hỏi chi phí đầu tư lớn do không có nguồn thu từ phát triển nhà ở. Tuy nhiên, doanh nghiệp xác định đây là dự án mang tính dài hạn, tập trung giải quyết các vấn đề chiến lược của thành phố, trong đó có mở rộng trục Nguyễn Tất Thành, tăng cường kết nối Bắc - Nam và bổ sung quỹ đất cây xanh cho quận 4 cũ, khu vực đang thiếu không gian công cộng.

Theo các chuyên gia quy hoạch, nếu được triển khai đồng bộ và khả thi, việc chuyển đổi khu Nhà Rồng - Khánh Hội thành không gian công cộng ven sông, không dân cư, có thể tạo thêm động lực cho phát triển du lịch, văn hóa và nâng cao chất lượng sống tại khu vực trung tâm TP HCM trong dài hạn. Dự án sẽ đóng góp thêm không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn, giảm áp lực cho các không gian công cộng hiện hữu như phố đi bộ Nguyễn Huệ, hình thành một "phòng khách đô thị" mới cho thành phố ngay tại quận 4 cũ.

Trước đó Công ty Ngọc Viễn Đông đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo TP HCM và các sở, ngành, đề nghị tiếp tục được thực hiện dự án. Động thái này đưa ra sau khi thành phố quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên.

Theo định hướng mới của thành phố, khu đất cảng Khánh Hội rộng khoảng 31,5 ha sẽ dành phần lớn diện tích cho công viên cây xanh, mặt nước và các công trình công cộng. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết việc điều chỉnh này nhằm tăng không gian xanh ven sông, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trước khi điều chỉnh, theo quy hoạch phê duyệt năm 2015, khu đất Cảng Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được định hướng phát triển thành khu đô thị chức năng, với hệ thống hạ tầng hiện đại. Trong đó, diện tích dành cho công viên công cộng chỉ chiếm hơn 4%, phần lớn quỹ đất còn lại là nhà ở cao tầng với khoảng 3.116 căn hộ, 32 biệt thự, cùng các công trình trường học, bệnh viện và hạ tầng kỹ thuật.

Phương Uyên