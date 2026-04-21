Chủ đầu tư cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị yêu cầu kiểm điểm

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kiểm điểm việc chậm mua sắm thiết bị giao thông thông minh và triển khai các hạng mục.

Bộ Xây dựng vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà sau khi kiểm tra hai dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc cao tốc Bắc Nam.

Trong đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ gói thầu mua sắm thiết bị giao thông thông minh ITS, ETC cũng như triển khai các hạng mục còn lại của dự án, báo cáo Bộ trước ngày 30/4.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Xây dựng về tiến độ, chất lượng công trình cũng như công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Theo kết quả kiểm tra ngày 14/4 của Thứ trưởng Phạm Minh Hà, các nhà thầu đang thi công đường gom, nút giao, tuyến nối, hệ thống giám sát, điều hành giao thông; đồng thời hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như rãnh, mương, gia cố mái taluy, bổ sung hệ thống an toàn và khắc phục các tồn tại trên tuyến chính.

Dù Bộ Xây dựng đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và xử lý các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu, tiến độ chậm.

Diện mạo cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong

Lãnh đạo Bộ chỉ ra nhiều nguyên nhân. Một số đơn vị chưa bố trí đủ nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị. Công tác lập và tổ chức thi công thiếu sát sao, không bám tiến độ. Các nhà thầu đứng đầu liên danh, đặc biệt là VNCN E&C, chưa phát huy đầy đủ vai trò, chưa xác định rõ các hạng mục "đường găng", dẫn đến chậm các công việc then chốt.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng bị đánh giá chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chậm khắc phục các vị trí kém bằng phẳng, chưa hoàn tất thủ tục bàn giao trước hạn 15/4 và chưa kịp thời xử lý các nhà thầu chậm tiến độ.

Ngoài ra, tại một số đoạn đã khai thác xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình trong hành lang an toàn đường bộ nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau phải khai thác trước 30/4

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, lề bêtông, rãnh thoát nước, ống cáp, điện chiếu sáng, gia cố mái taluy. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ hạng mục trên tuyến chính trước ngày 25/4, đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác trước ngày 30/4.

Với các hạng mục còn lại, Bộ yêu cầu lập tiến độ chi tiết theo từng gói thầu. Toàn bộ đường gom phải hoàn thành trong tháng 5; các nút giao hoàn thành trước 30/6. Các tuyến nối và nhánh IC8, IC9 phải hoàn thành gia tải trước 30/5/2026, sau đó tiếp tục thi công hoàn thiện để sớm đưa vào khai thác.

Hai dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện trục cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối TP Cần Thơ với Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông nhiều năm qua ở cực Nam.

Anh Duy