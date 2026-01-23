Chủ đại lý VinFast: Doanh số xe máy điện tăng 4 lần

Từ mức bán khoảng 100 xe một tháng, chuỗi đại lý xe máy điện VinFast ở Hà Nội hiện đạt doanh số 300-400 xe một tháng, tăng 4 lần sau vài năm.

Chia sẻ về mức tăng trưởng trên, anh Nguyễn Vũ Khang, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Tràng An cho biết, đà tăng đến từ dải sản phẩm đa dạng, chất lượng kết hợp dịch vụ hậu mãi của hãng, khiến người dùng dần thay đổi thói quen sử dụng xe hai bánh. Tràng An là một trong những hệ thống đại lý lớn của VinFast tại khu vực Hà Nội.

Không gian một cửa hàng xe máy điện VinFast Tràng An tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

"Khoảng năm 2018, tôi phân vân rất nhiều giữa việc kinh doanh xe xăng hay xe điện", anh Khang nhớ lại. Theo anh, lựa chọn xe xăng khi đó đồng nghĩa phải đối đầu trực diện với những hệ thống đại lý của Honda hay Yamaha, khi họ đã có nền tảng vững chắc và mạng lưới phủ rộng. "Các đơn vị mới thành lập sẽ gần như không có cửa cạnh tranh", anh nói.

Thị trường xe máy điện thời điểm đó còn nhỏ, chưa định hình rõ ràng. Nhưng trong sự chưa hoàn thiện đó, anh Khang nhìn thấy một hướng đi khác, đặc biệt khi những mẫu xe máy điện VinFast đầu tiên xuất hiện trên thị trường. "Tôi nghĩ xe máy điện sớm muộn cũng sẽ trở thành xu thế. Nếu đi sau thì rất khó, nhưng nếu chấp nhận đi trước, dù vất vả, vẫn có cơ hội", chủ hệ thống đại lý VinFast Tràng An chia sẻ.

Người dùng tìm hiểu các dòng xe máy điện VinFast tại cửa hàng. Ảnh: Tuấn Vũ

Theo anh, quyết định trở thành nhà phân phối xe máy điện VinFast không chỉ dựa trên tính toán kinh doanh, mà xuất phát từ niềm tin vào thương hiệu. "Đây là thương hiệu thuộc một tập đoàn lớn là Vingroup, làm bài bản, có chiến lược dài hạn, do người Việt làm ra, khiến tôi tin tưởng", anh nói. "Sau giai đoạn Covid-19 khó khăn, thị trường ngày càng khởi sắc. Trước đây chúng tôi bán khoảng 100 xe một tháng, thì hiện trung bình đạt 300-400 xe. Sự tăng trưởng diễn ra ở cả 4 đại lý của Tràng An".

Theo đơn vị kinh doanh này, con số trên phản ánh sự thay đổi trong thói quen sử dụng xe của người dùng, bởi việc có người mua cùng lúc 2,3 xe máy điện VinFast cùng lúc không còn hiếm. "Làn sóng xe máy điện có nhiều yếu tố cộng hưởng, từ nhu cầu di chuyển xanh, chính sách hỗ trợ của hãng, nhưng chủ yếu đến từ chất lượng sản phẩm", anh Khang nói. "Giá bán hợp lý, chất lượng xe tốt, dịch vụ hậu mãi chu đáo và trạm sạc, đổi pin tiện dụng sẽ giúp giữ chân khách hàng".

Cửa hàng xe máy điện VinFast Tràng An trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Hiện, VinFast Tràng An vận hành 4 đại lý xe máy điện ở Hà Nội, dự kiến mở thêm đại lý sau Tết Nguyên đán. Theo người đứng đầu doanh nghiệp, quyết định mở rộng đến từ nhu cầu thực tế của thị trường và sự hỗ trợ từ VinFast, trong các khâu: thiết kế không gian, chuẩn nhận diện, đào tạo con người, kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi...

"Hãng xe Việt Nam có sự ổn định về nguồn cung, chính sách bán hàng minh bạch và đồng nhất hậu mãi toàn quốc, tạo niềm tin lớn cho người dùng, từ đó kéo doanh số và lợi nhuận tăng trưởng đồng đều ở các điểm bán", Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Tràng An cho biết.

Về dài hạn, doanh nghiệp này đánh giá xe máy điện sẽ trở thành một phần quan trọng của giao thông đô thị, nên mục tiêu bán 1,5 triệu chiếc mà VinFast đặt ra sẽ khả thi. "Thị trường đã chín hơn rất nhiều. Ai đi sớm đã hái quả, còn ai đi sau vẫn còn cơ hội nếu làm bài bản", anh Khang nhận định.

Quang Anh