Chủ cơ sở bán 3.000 tấn thịt ốc bươu 'ngậm' hóa chất bị bắt

TP HCMHuỳnh Văn Trường bị cáo buộc dùng 500 tấn hóa chất công nghiệp để ngâm, sơ chế 3.000 tấn thịt ốc bươu trước khi bán ra thị trường, thu lợi hàng tỷ đồng.

Ngày 27/1, Trường, 47 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Huỳnh Văn Trường (áo thun) nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, kiểm tra cơ sở sơ chế biến thực phẩm không biển hiệu tại đường Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, cảnh sát phát hiện hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã sơ chế đang được ngâm trong dung dịch Natri Silicate (còn gọi là thủy tinh lỏng).

Khám xét cơ sở này, trinh sát thu giữ hơn 1,5 tấn hóa chất. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số ốc trên đều chứa Natri Silicate . Đây là hóa chất công nghiệp chuyên dùng trong sản xuất gạch, xi măng, có tính kiềm mạnh, gây tổn thương hệ tiêu hóa và tuyệt đối cấm dùng trong chế biến thực phẩm.

Ngâm 3.000 tấn thịt ốc trong hóa chất công nghiệp bán ra thị trường Cảnh sát bắt quả tang cơ sở ngâm ốc trong hóa chất công nghiệp. Video: Công an TP HCM

Tại cơ quan điều tra, Trường thừa nhận từ năm 2021 đến nay đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý 3.000 tấn thịt ốc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cảnh sát đang mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân giúp sức tiêu thụ số thực phẩm bẩn này và đơn vị cung cấp hóa chất trái quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân khi nghi ngờ các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.

Động thái này của Cơ quan điều tra được đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM mở cao điểm trấn áp tội phạm, an toàn thực phẩm dịp Tết 2026.

Quốc Thắng