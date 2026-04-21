Chopard ra mắt mẫu đồng hồ vỏ thép đạt chuẩn Poinçon de Genève

Kỷ niệm 30 năm bộ sưu tập L.U.C, Chopard giới thiệu mẫu L.U.C 1860 Chronometer mang vỏ thép đầu tiên của hãng, đạt chứng nhận Poinçon de Genève.

Mẫu L.U.C 1860 Chronometer mặt số xanh Areuse, đánh dấu lần đầu tiên Chopard đưa vật liệu thép Lucent Steel lên một thiết kế mang chứng nhận chất lượng Poinçon de Genève (con dấu Geneva). Trước đây, thương hiệu chủ yếu sử dụng vàng, vàng trắng hay vàng hồng cho dòng đồng hồ "dress watch" sang trọng này nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe.

Hãng chỉ sử dụng thép trên một số ít mẫu L.U.C đời đầu thiết kế tối giản hoặc dòng XPS, Sport nhằm tăng tính năng động. Do đó, việc ứng dụng Lucent Steel loại thép độc quyền có độ sáng tương đương vàng trắng cho một thiết kế mang tính biểu tượng giúp Chopard xóa nhòa ranh giới giữa vật liệu công nghiệp và nghệ thuật chế tác thủ công cao cấp.

Mẫu L.U.C 1860 Chronometer mang vỏ thép đầu tiên của Chopard. Ảnh: Tam Sơn

Điểm nhấn thị giác của L.U.C 1860 Chronometer nằm ở mặt số mang sắc xanh Areuse. Chopard lấy cảm hứng từ màu lam biến chuyển của dòng sông Areuse chảy qua vùng Val-de-Travers (Thụy Sĩ), là nơi đặt công xưởng Chopard.

Trên nền tảng mặt số làm từ vàng trắng 18K nguyên khối, các nghệ nhân nội bộ sử dụng máy tiện truyền thống để khắc họa tiết hướng tâm guilloché thủ công. Quá trình này không có sự can thiệp của công nghệ kỹ thuật số, đòi hỏi kỹ năng vận hành bậc thầy để tạo chiều sâu và tính liên tục cho các họa tiết hình học.

Nền tảng mặt số đồng hồ được làm từ vàng trắng 18K nguyên khối. Ảnh: Tam Sơn

Nhằm tăng độ phản chiếu ánh sáng, nhà sản xuất bổ sung một viền guilloché bao quanh mặt số. Thiết kế sử dụng kim đồng hồ dáng Dauphine và cọc giờ vát cạnh bằng vàng trắng để tạo tổng thể rành mạch, dễ quan sát. Chopard quyết định loại bỏ cửa sổ ngày nhằm giữ lại sự thuần khiết cho giao diện, đồng thời thiết lập tính đối xứng qua mặt phụ chỉ giây chạm vân ốc ở vị trí 6 giờ.

Bộ vỏ thép Lucent Steel sở hữu đường kính 36,5 mm và độ dày 8,2 mm, kế thừa tỷ lệ kích thước từ mẫu đồng hồ tiền nhiệm. Các nghệ nhân chải satin dọc thân vỏ và phần giữa hai quai đeo, tạo độ tương phản rõ nét với viền mặt số và viền mặt lưng đánh bóng. Đồng hồ đi kèm dây đeo da bê vân hạt màu ghi, mặt kính sapphire chống chói và nắp lưng trong suốt.

Bộ chuyển động cơ tự động L.U.C 96.40-L chỉ dày 3,3 mm. Ảnh: Tam Sơn

Vận hành cỗ máy là bộ chuyển động cơ tự động L.U.C 96.40-L, cải tiến trực tiếp từ nguyên bản năm 1996. Dù chỉ dày 3,3 mm, cỗ máy vẫn tích hợp micro-rotor bằng vàng 22K khai thác có đạo đức. Hệ thống Chopard Twin Technology với hai trống cót xếp chồng hoạt động song song cung cấp năng lượng ổn định, giúp đồng hồ dự trữ cót xấp xỉ 65 tiếng. Cấu trúc này vừa giữ cho thân máy mỏng gọn, vừa gia tăng tính ổn định của động năng truyền tới bánh xe cân bằng. Bộ máy bao gồm 176 linh kiện, 29 chân kính và hoạt động ở tần số 28.800 dao động mỗi giờ.

Viện Sát hạch Đo lường thời gian Chính thức của Thụy Sĩ (COSC) bảo chứng độ chính xác của đồng hồ thông qua chứng nhận Chronometer. Các cỗ máy phải vượt qua 15 ngày kiểm định ở 5 vị trí và 3 dải nhiệt độ khác nhau, đảm bảo mức sai số hàng ngày duy trì từ -4 đến +6 giây. Chopard cũng trang bị chức năng dừng giây và bộ phận vi chỉnh lò xo cân bằng dạng cổ thiên nga để người dùng thiết lập thời gian chuẩn xác.

Đặc biệt, bộ chuyển động và toàn bộ chiếc đồng hồ đều đạt huy hiệu Poinçon de Genève. Giới chuyên môn đánh giá việc một chiếc đồng hồ vỏ thép vượt qua các quy chuẩn khắt khe về xuất xứ, quy trình lắp ráp để nhận con dấu này minh chứng cho trình độ hoàn thiện của thương hiệu Thụy Sĩ. Từng bộ phận trong cỗ máy đều trải qua quá trình vát cạnh, đánh bóng thủ công tỉ mỉ, kết hợp cùng các cầu máy trang trí họa tiết Côtes de Genève.

Tại thị trường Việt Nam, Công ty Quốc tế Tam Sơn hiện phân phối chính hãng các sản phẩm của thương hiệu Chopard.

Thanh Thư