Chồng buông lời lả lơi với phụ nữ khác dù đi cùng tôi

Tôi phát hiện chồng đi gái gọi mấy lần nhưng anh không nhận, không xin lỗi, cũng không hứa hẹn cam kết.

Cuối tháng 7/2025, tôi phát hiện chồng nhắn hẹn gái gọi lần đầu. Tôi chọn tha thứ. Tin nhắn thể hiện mới một lần với cô này. Cuối tháng 12/2025, tôi phát hiện anh hẹn gái lần hai, vẫn với cô lần trước. Tổng khoảng 3 lần trong tháng 12. Tôi đang tha thứ nhưng thấy chán nản, tuy nhiên vẫn chưa muốn ly hôn.

Ở hai lần gần đây, anh đều không nhận, không xin lỗi, không hứa hẹn cam kết, chỉ làm hòa. Tôi nói căng quá, anh lại làm mình làm mẩy ngược lại. Ở nhà anh vẫn tận tâm với vợ con nhưng tôi nghĩ anh khó bỏ tật đó. Hơn nữa, khi ra ngoài, có vợ đi cùng nhưng anh ta vẫn buông lời lả lơi với người phụ nữ khác. Tôi đã lưu bằng chứng cả hai lần. Tôi phải làm sao với anh ta đây?

Minh Nguyệt