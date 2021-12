Chồng thường xuyên cho bạn bè về nhà tôi ngủ

Đọc bài: "Vợ tôi nghiêm túc như thủ trưởng đơn vị", tôi muốn gửi chồng đọc rồi lại thôi vì chắc chắn anh sẽ tự ái, vợ chồng lại mất hòa khí.

Nhà tôi có ba phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Chúng tôi có hai cô con gái đang tuổi teen, chị em chúng muốn ngủ chung phòng, có giường tầng. Vợ chồng tôi ngủ một phòng, còn một phòng để trống, lâu lâu má chồng hoặc anh chị chồng ở quê vào chơi thì ở lại vài tháng. Chuyện không có gì đáng nói nếu như chồng không lâu lâu lại dẫn một anh bạn về nhà và ngủ lại ở phòng trống đó, có khi là bạn học cũ, có khi là đối tác làm ăn...

Anh thường gặp gỡ, nhậu nhẹt với họ bên ngoài, khi đã say mèm thì dẫn về nhà, thường vào lúc nửa đêm, họ ngủ lại phòng trống đó. Chồng tôi cũng say mèm nên về phòng ngủ, không nói gì với vợ về sự có mặt của anh bạn kia trong nhà mình. Mỗi sáng khi cả nhà vẫn còn ngủ, tôi đi lên phòng giặt cho đồ vô máy để kịp phơi trước 6h sáng. Nghĩ trong nhà không có người lạ nên tôi vô tư mặc áo ngủ đi thẳng lên phòng giặt, khi đi ngang phòng trống đó nghe tiếng ngáy to, nghĩ trộm vào nhà, nhưng trộm gì mà ngủ quên đến mức ngáy to vậy.

Ba chân bốn cẳng tôi chạy nhanh về phòng, lay chồng dậy. Anh vẫn say mèm và nói: "Thằng A bạn anh đó mà, nó ngoài Hà Nội bay vô công tác, anh dẫn về ngủ nhà mình một đêm", tôi nghe mà giận run. Sao chồng lại tự ý dẫn bạn về nhà ngủ mà không nói gì cho tôi biết. Chồng bảo tối qua về trễ quá thấy vợ ngủ rồi nên chưa nói. Tôi hỏi sao không nói trước đó, anh bảo ra sân bay đón lúc chiều, lu bu quá quên luôn. Nếu anh bạn đó có kế hoạch ở nhờ nhà tôi thì phải thông báo trước để chúng tôi sắp xếp chứ, tự nhiên lù lù xuất hiện. Lỡ họ là người xấu, gây mê và giết hại cả nhà thì sao? Lỡ họ làm hại hai đứa con gái của tôi thì như thế nào? Chồng nói tôi ích kỷ, cho bạn ngủ lại một đêm mà cũng cằn nhằn. Tôi tức, không muốn nói gì. Thời gian dài trôi qua nhưng chồng vẫn không bỏ được tính cho bạn về nhà ngủ lại. Tôi mềm yếu quá phải không các bạn, thấy khó chịu lắm.

Ngân

