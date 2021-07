Chồng sắp cưới kỷ niệm 10 năm quen Ngọc Hân

Anh Phạm Phú Đạt - chồng sắp cưới của hoa hậu Ngọc Hân - đăng hình hai người gặp nhau trong chuyến du lịch Ai Cập năm 2011.

Anh Đạt viết trên trang cá nhân hôm 4/7: "10 years since the day we first met" (10 năm kể từ ngày đầu chúng ta gặp nhau). Trong ảnh, Ngọc Hân mặc áo dài tím, được một tổ chức mời sang Ai Cập trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa nước bạn. Anh Đạt đang là sinh viên, là hướng dẫn viên của đoàn. Hoa hậu lúc ấy ấn tượng anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục.

Hoa hậu Ngọc Hân và chồng sắp cưới chụp ảnh chung năm 2011. Ảnh: Facebook Phạm Phú Đạt.

Họ trò chuyện tâm đầu ý hợp trong chuyến đi và tiếp tục giữ liên lạc khi về nước. Hai người yêu nhau tám tháng nhưng chia tay vì định hướng khác biệt. Ngọc Hân muốn trở thành nhà thiết kế trong nước nhưng bạn trai lúc ấy theo đuổi ngành ngoại giao, nay đây mai đó, thường xuyên sống ở nước ngoài. Sau khi chia tay, họ vẫn làm bạn, thỉnh thoảng hỏi han cuộc sống của nhau.

Mùng một Tết năm 2016, hai người tình cờ gặp lại, trò chuyện ăn ý sau 5 năm xa cách. Sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định hẹn hò trở lại. Hoa hậu nói cô cảm thấy vấn đề mình đặt nặng trước kia giờ có thể giải quyết dễ dàng nhờ giao thông phát triển. Khi bạn trai công tác ở nước ngoài, Ngọc Hân thường xuyên sang thăm. Năm 2019, hai người cùng thực hiện sự kiện 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Saudi Arabia ở đại sứ quán nước bạn. Phú Đạt hiện sống ở Việt Nam, làm việc tại Bộ Ngoại giao.

Phú Đạt cầu hôn Ngọc Hân năm 2019. Ảnh: Facebook Phạm Phú Đạt.

Ngọc Hân nói: "Anh kém tôi một tuổi nhưng rất đàn ông, nam tính, khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé, nữ tính hơn khi ở cạnh. Hai chúng tôi đều thuộc típ người năng động, cầu toàn, có cái tôi lớn và luôn muốn cầm cương mọi việc. Vì thế, cả hai luôn tạo sức hút lớn với người kia. Tuy nhiên, chúng tôi vì thế cũng hay tranh cãi, nhất là trong công việc. Qua mỗi lần như vậy, cả hai hiểu nhau hơn". Ngọc Hân và Phú Đạt đặt nguyên tắc tôn trọng đối phương, không xưng "mày - tao" khi nổi nóng, đồng thời tôn trọng quá khứ của người kia. Hai người độc lập tài chính.

Phú Đạt cầu hôn Ngọc Hân năm 2019. Hoa hậu dự định làm đám cưới từ năm ngoái nhưng phải hoãn nhiều lần vì dịch. Cô nói bạn trai thích đơn giản, gọn nhẹ trong khi cô muốn đám cưới có ý tưởng đặc biệt.

Hoa hậu Ngọc Hân làm món ăn từ trái cây Ngọc Hân làm sinh tố, nước ép tăng đề kháng. Video: Ý Ly, Ngọc Anh.

Ngọc Hân sinh năm 1989 ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, từ thiện. Cô có đời sống tinh thần phong phú. Ngoài chơi golf, chơi đàn, người đẹp thích vào bếp làm những món ăn có tác dụng dưỡng nhan, bồi bổ sức khỏe như nấu sữa hạt, làm sinh tố, nước ép rau củ quả... Cô hiện điều hành cửa hàng áo dài ở Hà Nội và chuỗi cửa hàng thời trang nam.

Hà Thu