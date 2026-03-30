Không muốn thân mật với chồng sau khi tha thứ anh ngoại tình

Tôi giữ cuộc hôn nhân này chủ yếu vì con để các con có một gia đình đầy đủ, có bố mẹ cùng chăm sóc.

Tôi lấy chồng hơn mười năm, có hai con học tiểu học. Chồng tôi làm công việc đặc thù, theo ca trực nên mỗi tuần thường ở nơi làm việc và chỉ về nhà ít ngày. Những ngày ở nơi làm, anh vẫn gọi điện hỏi han vợ con, còn khi về nhà gần như làm hết việc, từ nấu cơm, dọn dẹp, đưa đón con đi học, sửa đồ trong nhà. Lương tháng anh cũng đưa hết cho tôi giữ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ chi tiêu cá nhân. Cuộc sống gia đình nhìn bên ngoài khá ổn định.

Mọi chuyện thay đổi từ một lần anh về nhà nghỉ, đi tắm và để điện thoại trên bàn. Tôi cầm lên xem thì thấy tin nhắn "Vợ đang làm gì vậy?" nhưng không phải gửi cho tôi. Đọc thêm thì biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài đã một thời gian. Hôm đó hai vợ chồng cãi nhau lớn, tôi đòi ly hôn và dọn đồ về nhà mẹ đẻ.

Tối đó, chị gái tôi lên ngoại xem tình hình của tôi thế nào. Chị hỏi tôi nếu ly hôn thì ai nuôi con, ai lo kinh tế, tôi có chắc mình làm lại từ đầu được không. Chị nói thẳng rằng hiện tại tôi không phải lo nhiều, chồng vẫn lo việc nhà, vẫn đưa tiền, con cái vẫn có bố, nếu bỏ thì người vất vả nhất sẽ là tôi và các con. Tôi suy nghĩ khá lâu rồi quay về nhà khi chồng xuống ngoại xin lỗi và đón về. Hai vợ chồng thống nhất không nhắc lại chuyện cũ.

Từ đó đến giờ, chồng vẫn sống như trước, vẫn đưa lương đều đặn, làm việc nhà và quan tâm con cái. Tôi cũng giữ cách cư xử bình thường, vẫn gọi anh là chồng và nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng cuối tuần rảnh, tôi sẽ đưa con đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè hoặc chăm sóc, làm đẹp cho bản thân, coi như tự cân bằng cuộc sống. Đó là những việc trước đây tôi hiếm khi làm vì dành thời gian chăm sóc con cái, chờ đợi chồng về và xót tiền. Giờ tôi không hỏi anh đi đâu hay làm gì nữa, miễn là gia đình vẫn ổn định. Anh có về nhà thì tôi cũng vẫn đi ra ngoài nếu đã có hẹn với bạn. Nói chung trước đây chồng và gia đình là số một thì giờ tôi biết yêu bản thân hơn.

Chỉ có một điều thay đổi là tôi không còn muốn gần gũi chồng. Mỗi lần anh muốn gần, tôi đều tìm cách né tránh hoặc viện lý do mệt, vì trong đầu luôn nhớ đến chuyện cũ, cảm giác rất khó chịu và thấy hơi "ghê" khi nghĩ tới cảnh từng chung chồng với người khác. Tôi giữ cuộc hôn nhân này chủ yếu vì con để các con có một gia đình đầy đủ, có bố mẹ cùng chăm sóc. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ khó mà thoái thác mãi chuyện vợ chồng gần gũi được. Đến một lúc nào đó, anh sẽ khó chịu và chất vấn tôi. Tôi chưa biết phải làm sao để vẫn giữ gia đình như hiện tại mà không cần phải thân mật với chồng?

Thúy Hạnh