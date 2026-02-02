Chồng bao nuôi gái gọi rồi đánh tôi 'thừa sống thiếu chết'

Đi làm, tôi phải bịt kín mặt vì sợ người khác thấy, chỉ ăn được cháo loãng, đau đến mức không thể nhai hay nói chuyện.

Tôi 35 tuổi, làm công ty tư nhân, chồng lớn hơn 4 tuổi và có hai đứa con trai. Cuộc sống của tôi bắt đầu rơi vào bế tắc từ hai năm trở lại đây. Công việc của tôi theo ca luân phiên. Một tuần ca ngày, 6h sáng đi làm, 19h30 mới về đến nhà. Một tuần ca đêm, 19h làm, 7h30 sáng hôm sau về. Tôi cứ nghĩ cuộc sống vất vả như vậy rồi cũng trôi qua êm ả, không hề biết trong lúc đi làm thì chồng ở nhà chơi bời, bia rượu. Những hôm tôi đi làm ca tối, anh ta còn rủ bạn bè về nhà ăn uống, nhậu nhẹt và cấm các con không được nói với mẹ.

Ăn chơi mãi thì kinh tế nào chịu nổi. Khi hết tiền, anh ăn chịu khắp nơi, ký sổ đứng tên vợ, đi đâu cũng nói để vợ ra trả sau. Trong khi đó, lương tháng của tôi chẳng được bao nhiêu, vừa phải lo sinh hoạt gia đình, lại lo tiền ăn học cho con. Từ đó, vợ chồng tôi bắt đầu cãi nhau. Anh vẫn không tu chí làm ăn. Mỗi lần về bên ngoại lại nói xấu tôi đủ điều, khiến mọi người nghĩ anh là người chồng tốt, mọi lỗi lầm đều do tôi. Tôi cam chịu, nghĩ đó là số phận của mình.

Một hôm tôi đi làm về thì bị một người phụ nữ trong xóm chặn lại và chửi thẳng vào mặt: "Nhà mày có nhiều tiền thì ăn chơi kệ nhà mày, đừng rủ chồng tao, làm hư chồng tao". Tôi bàng hoàng đi tìm hiểu và ngã ngửa khi biết mấy tháng gần đây, nhà có vài cây ăn trái bán được chút tiền, chồng tôi đã đem tiền đó mời anh em ăn uống, hát hò. Trong quá trình đó, anh quen một cô cave trong quán hát, lớn hơn một tuổi, rồi phải lòng cô ta. Có bao nhiêu tiền, anh ta đều mang đi nuôi người đó.

Khi phát hiện ra sự thật, tôi đau đớn vô cùng. Tôi từng nghĩ chồng mình chỉ rượu chè, không ngờ lại đi đến mức này. Tôi cố giữ bình tĩnh, đi làm về rồi gọi hai bên nội ngoại lên nói chuyện. Mọi người đều khuyên tôi bỏ qua cho êm ấm cửa nhà, đừng làm lớn chuyện. Anh thú nhận tất cả nhưng chỉ xin lỗi hai bên ông bà, hoàn toàn không hề xin lỗi tôi. Khi hai bên nội ngoại về hết, tôi tiếp tục nói chuyện với anh, những trận đòn bắt đầu. Những cú đấm khiến tôi ngã xuống, những cú đá làm tôi không còn tỉnh táo. Khi tỉnh lại, tôi ra gọi ông bà nội vào, chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng: "Đàn ông nó thế, mày già mồm thì cho mày chết". Khoảnh khắc đó, niềm tin và chỗ dựa cuối cùng của tôi nơi gia đình bên nội cũng không còn nữa.

Những ngày này, tôi không biết phải làm sao. Đi làm, tôi phải bịt kín mặt vì sợ người khác nhìn thấy. Tôi chỉ ăn được cháo loãng vì bị đá vào cằm, vào mặt, đau đến mức không thể nhai hay nói chuyện. Về nhà lại tiếp tục bị đánh đập, chửi mắng thậm tệ. Đêm nào tôi cũng phải uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Tôi có một người em, một người bạn luôn khuyên hãy bỏ đi, sống cho bản thân và các con, hãy nói hết với bố mẹ ruột vì không có cha mẹ nào bỏ rơi con mình. Tôi vẫn không đủ can đảm làm điều đó.

Mong mọi người cho tôi lời khuyên, để bản thân không phải tiếp tục sống trong cảnh khổ sở này nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng khác nào địa ngục. Mong được các bạn chia sẻ.

Hải Lan