Chồng giấu vợ cũ việc đã cưới tôi

Anh sống hai mặt, coi thường danh dự và tình cảm của tôi, biến tôi thành “người trong bóng tối” ngay trong chính cuộc hôn nhân này.

Chồng tôi giấu việc đã cưới tôi với vợ cũ, để có thể quan hệ bất chính và tôi chọn ly hôn. Điều làm tôi đau nhất không chỉ là sự phản bội mà là cách anh ta chủ động lừa dối. Anh không chỉ ngoại tình sau khi cưới mà ngay từ đầu đã giấu việc kết hôn với tôi trước vợ cũ.

Anh ta vẫn qua lại, sống hai mặt, coi thường danh dự và tình cảm của tôi, biến tôi thành "người trong bóng tối" ngay trong chính cuộc hôn nhân này. Tôi từng nghĩ hôn nhân cần nhẫn nhịn, bao dung, thế nhưng bao dung không có nghĩa là chấp nhận bị coi rẻ. Một người đàn ông đã giấu việc mình có vợ, để tiếp tục quan hệ bất chính, thì còn gì có thể tôn trọng họ?

Tôi, người luôn tiết kiệm, lo vun vén, không phung phí, không phụ thuộc, đã bị phản bội một cách trơ trẽn. Anh không chỉ phản bội tôi mà phản bội cả những gì thiêng liêng nhất của hôn nhân, đó là sự minh bạch và chung thủy. Vì thế, tôi chọn ly hôn. Tôi không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà ngay từ nền móng đã là dối trá. Tôi không thể để con lớn lên trong môi trường đầy lừa lọc và bất chính.

Ly hôn với tôi không phải thất bại mà là sự giải thoát, để tôi được sống đúng với giá trị của mình, để con tôi có một tương lai lành mạnh, không bị bao phủ bởi những vết nhơ của sự giả dối. Tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này không phải trong cay đắng mà trong sự tỉnh táo. Bởi tôi biết mình xứng đáng với một tình yêu thật sự, chứ không phải một trò che giấu hèn hạ được gọi là "gia đình". Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Hiền Hậu