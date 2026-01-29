Ở bên khi chồng tay trắng, anh vẫn phản bội tôi

Mọi cố gắng của tôi mong có ngày gia đình đoàn tụ, không ngờ anh yêu người khác, giẫm đạp lên tình yêu của tôi và tình nghĩa vợ chồng.

Vợ chồng tôi có hơn 10 năm gắn bó, hai đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp. Hơn 3 năm trước anh làm ăn thất bại, phải bỏ quê hương, bỏ lại gia đình để đi làm ở phương xa. Tôi nhớ mãi câu nói ngày anh đi: "Em thương anh, ráng lo cho hai con, chăm sóc cho gia đình anh". Thời gian qua tôi đã làm tròn lời hứa với anh, bao cực khổ đều gánh chịu, không than thở một lời. Mỗi tháng tôi tranh thủ lên thăm anh một hai lần. Công việc bận rộn, không có ngày nghỉ nhưng sợ anh buồn khi xa vợ con nên dù có xa xôi tôi vẫn vui vẻ lên gặp anh.

Mọi cố gắng của tôi mong có ngày gia đình đoàn tụ, không ngờ anh lại yêu người khác, giẫm đạp lên tình yêu của tôi và tình nghĩa vợ chồng. Anh vì người ta mà sẵn sàng bỏ vợ con, bỏ cả gia đình. Tôi đau lòng khi đọc những tin nhắn yêu thương của anh và người ấy, nước mắt rơi khi nhìn hai đứa con thơ, rồi đây chúng sẽ không còn tình thương của cha nữa.

Tôi hận người đã cướp đi gia đình của mẹ con mình, họ từng lần dang dở, cũng có con trạc tuổi con gái tôi, biết anh có vợ con mà lại thừa lúc anh yếu lòng để xen vào. Người ấy dùng những lời lẽ êm ái để nói chuyện với anh, anh nói họ cao thượng, không muốn làm hại tôi, vậy tại sao họ lại níu kéo anh làm gì? Tôi giận anh đã không giữ được lòng mà đi yêu người khác. Giờ anh bảo không bỏ người ta được, cũng không muốn bỏ mẹ con tôi, làm như vậy sao được anh?

Tôi cố ép buộc anh, anh lại cho là tôi phiền phức. Anh hỏi tôi giờ phải làm sao? Điều này tự anh quyết định mà. Tôi đã mệt mỏi nhiều rồi, cũng không biết bây giờ phải làm sao, buông tay hay cố giữ lấy? Mặc dù anh đối xử như vậy nhưng tôi không thể nào ngừng yêu anh. Phải làm sao để giữ được anh?

Huyền Ngân