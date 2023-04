Chồng luôn trân trọng dù tôi không phải người đầu tiên của anh

Nhiều lúc tôi nghĩ có nên kể cho anh về lần đầu? Rồi tôi nghĩ chuyện gì qua cứ để nó qua, hãy sống với hiện tại và tương lai.

Đến hiện tại, sự trong trắng của phụ nữ nhiều khi là rào cản của các cặp đôi, cặp vợ chồng. Hầu hết đàn ông đều mong có được lần đầu của người mình yêu, hay vợ của mình. Còn phụ nữ hiện tại, một số cũng trao đi cho người mình yêu. Tôi nói ở khía cạnh tình yêu đủ chín muồi, sự trong trắng dành cho người mình yêu và hy vọng sẽ là chồng tương lai. Nhưng cuộc sống mà, đâu ai ngờ, có thể đến với nhau nhưng cũng có thể chia tay.

Tôi trao lần đầu cho mối tình đầu khi học đại học, sau đó chia tay (chúng tôi quan hệ hai lần), mấy năm sau tôi mới gặp được và dám mở lòng với người đàn ông khác, là chồng hiện tại. Sau đó chuyện tôi lo sợ cũng đến, sợ nếu khi thân mật anh sẽ nghĩ tôi như nào? Chúng tôi xác định tiến đến hôn nhân, anh cũng vài lần muốn nhưng tôi từ chối vì vẫn lo. Rồi tôi nghĩ, nhỡ đêm tân hôn anh mới biết rồi phản ứng gay gắt, đó sẽ là cuộc hôn nhân bất hạnh. Một lý do nữa là tôi rất yêu anh nên quyết định sẽ đồng ý thân mật trước hôn nhân với anh. Tôi để ý mặt anh lúc đó và thái độ về sau, cho đến bây giờ khi có với nhau hai con, anh vẫn trân trọng tôi, chưa từng hỏi về lần đầu của tôi. Tôi luôn cảm ơn chồng về điều đó.

Điều tôi muốn nói đến là đã may mắn gặp được người biết trân trọng phụ nữ, coi trọng nét đẹp phụ nữ ở việc biết yêu thương, vun vén gia đình, không đánh giá qua chuyện trong trắng đó. Nếu không may, gặp người họ để tâm đến chuyện này (số người này cũng không ít) thật sự rất thiệt thòi cho phụ nữ. Trong khi lần đầu tiên của người phụ nữ cũng dành cho người họ yêu (như tôi thì người đầu tiên nói muốn cưới, do thiếu kiến thức xã hội nên dễ không làm chủ, nghĩ tình đầu là tình cuối).

Tôi muốn dành lời khuyên cho các bạn trẻ, hãy quan hệ tình dục khi đủ chín chắn, có thể tự lập về tài chính, hiểu rõ về sức khỏe sinh sản và sẵn sàng xử lý vấn đề trong tình huống xấu nhất, quan trọng yêu và trân trọng bản thân mình nhé.

