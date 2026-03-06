Chồng luôn khiến tôi thấy mình bất tài vô dụng

Cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không vừa lòng, hợp ý anh; anh không quan tâm nhiều đến tôi.

Chồng tôi rất thương con, còn đối với vợ anh lại không hề tôn trọng. Anh học cao hơn tôi và cũng kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Anh luôn xem thường và hay nói nặng lời, gần như sỉ nhục vợ. Tôi đi làm luôn được mọi người trong công ty yêu quý và tôn trọng.

Chồng luôn khiến tôi thấy mình là người vô dụng, bất tài. Cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không vừa lòng, hợp ý anh. Anh không quan tâm nhiều đến tôi. Tôi hiểu anh không còn yêu và tôn trọng vợ, chỉ sống vì con. Tôi không biết phải làm sao để dung hòa và thoát khỏi stress. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Huyền Ngân