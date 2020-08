Chồng không muốn thay đổi vì tôi

Tôi và chồng có hai con, con trai 11 tuổi và con gái 15 tháng tuổi.

Chồng tôi hay nhậu say, khi say không biết gì tới mọi người xung quanh và hay chửi bới tôi, khi tỉnh anh rất tốt. Những lúc chồng say, tôi cảm giác sợ hãi, lo cho mình và các con.

Ngoài ra, vài tháng đến một năm tôi lại phát hiện chồng đổ nợ một lần và bảo tôi trả hộ. Mới đây, anh lại nói với tôi các khoản nợ riêng, lần này tôi không trả nữa, để anh tự tính. Anh trở mặt, hay chửi rủa tôi, kiếm chuyện vô cớ. Tôi nói chuyện với chồng dăm ba câu là sinh cự cãi. Vì hai con, tôi cố gắng chịu đựng cho qua nhưng hình như anh không muốn sửa đổi. Tôi phải làm sao, có nên vì con mà tiếp tục?

Quỳnh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc