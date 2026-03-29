Chồng hay nhắc lại chuyện tôi từng sống thử với người cũ

Tôi kết hôn được bốn năm, có con gái hai tuổi, sống trong căn hộ nhỏ ở thành phố. Tôi làm hành chính cho công ty vận tải, còn chồng làm kỹ thuật điện. Cuộc sống gia đình nhìn chung ổn định, hai vợ chồng cùng đi làm, cuối tháng góp tiền trả góp nhà và lo cho con.

Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình kéo dài hơn ba năm. Khi đó tôi đi làm xa nhà, thuê trọ và có thời gian sống chung với bạn trai cũ. Sau này hai người chia tay vì không hợp, tôi chuyển chỗ ở, cắt liên lạc hoàn toàn rồi quen chồng hiện tại. Khi yêu nhau, tôi chỉ nói mình từng có người yêu trước và đã có quan hệ tình dục, còn chuyện sống chung thì không nhắc đến vì nghĩ quá khứ đã qua, không cần nói chi tiết.

Cách đây vài tháng, không biết bằng cách nào chồng biết chuyện tôi từng sống chung với người cũ. Một buổi tối, anh hỏi thẳng tôi có đúng là trước đây từng thuê phòng sống chung với người yêu cũ không. Tôi khá bất ngờ nhưng vẫn nói thật mọi chuyện, vì nghĩ giấu cũng không còn ý nghĩa.

Từ hôm đó, thái độ của chồng thay đổi rõ rệt. Anh không nói nặng lời nhưng thỉnh thoảng lại nhắc lại chuyện cũ. Mỗi khi hai vợ chồng có mâu thuẫn nhỏ, anh thường nói tôi từng sống chung với người khác nên anh khó tin tưởng hoàn toàn. Có lúc đang nói chuyện bình thường, anh lại hỏi vì sao trước đây tôi không nói ngay từ đầu.

Tôi giải thích đó là chuyện xảy ra trước khi quen anh và khi bước vào hôn nhân tôi đã nghiêm túc với gia đình, không còn liên lạc với người cũ. Nhưng chồng vẫn cho rằng việc không nói rõ là thiếu trung thực. Dần dần tôi cũng ít giải thích hơn vì nói nhiều lần mà anh vẫn giữ suy nghĩ cũ.

Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra bình thường. Tôi đi làm, chăm con, lo cơm nước; chồng vẫn đi làm và phụ giúp việc nhà khi rảnh. Bên ngoài nhìn vào, gia đình không có mâu thuẫn lớn, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhắc lại chuyện quá khứ khiến không khí trở nên nặng nề. Chuyện vợ chồng gần gũi cũng thưa hơn trước.

Giờ tôi đang không biết phải làm sao để chồng thông cảm và bỏ qua mọi chuyện, không nhắc lại nữa, chứ cứ thế này cuộc sống nặng nề và mệt mỏi quá. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người, vì tôi muốn giữ gia đình ổn định nhưng cũng không muốn quá khứ bị nhắc lại mãi như vậy.

Vân Anh