Chồng ở văn phòng từ sáng đến đêm, về nhà ăn cơm 15 phút rồi đi

Nội ngoại gần nhau nên tôi cũng muốn cố vun vén hạnh phúc nhưng thật sự rất nản với cuộc hôn nhân này.

Tôi và chồng cưới hơn một năm. Tôi làm việc online, thu nhập đủ nuôi bản thân và dư ra một ít. Chồng cùng đồng nghiệp cũ hợp tác mở một công ty xây dựng được vài năm. Do công việc online nên tôi sắp xếp đi theo chồng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu đi theo, tôi thấy anh nhậu rất nhiều, với tần suất khoảng 5 lần một tuần. Tôi có khuyên chồng, nói nhẹ có, cãi nhau cũng có, anh vẫn không thay đổi. Sau khoảng 4–5 tháng, tôi cảm thấy anh chẳng thể thay đổi nên quyết định bỏ về quê sống (nhà chồng và nhà mẹ đẻ tôi ở gần nhau). Sau đó, chồng về năn nỉ, nói tôi đi theo và hứa sẽ thay đổi, đồng thời đề xuất thuê nhà gần văn phòng công ty để tiện đi lại. Hiện tại, tôi ở nhà thuê cách văn phòng công ty của chồng không xa.

Văn phòng công ty anh thuê cho giám sát và công nhân ở, khoảng 6–7 người. Thời gian chồng tôi ở văn phòng rất nhiều, anh đi từ 8h sáng đến 19h mới về. Về nhà chỉ ăn cơm chừng 15 phút, sau đó anh lại nói qua văn phòng công ty để làm việc. Tôi có nói với chồng nếu không cần phải bàn bạc với giám sát hay sử dụng máy in của công ty, có thể mang máy về nhà làm. Chồng tôi không chịu, nói không tập trung được khi làm việc ở nhà, phải qua văn phòng mới tập trung. Chồng tôi còn nói thích làm ở đâu thì anh làm.

Tôi nói nhiều lần nhưng chồng vẫn không nghe. Tôi đề xuất anh cố gắng về trước 22h, mang máy về nhà để tôi còn đi ngủ. Tuy nhiên, hầu như lần nào anh cũng đi tới gần 12 giờ đêm mới về, không mang máy tính về nhà. Gần đây, tôi phát hiện anh lấy lý do qua văn phòng công ty nhưng thực chất là lẻn đi nhậu rồi mới về. Vì vậy, tôi yêu cầu anh nếu không cần phải giao tiếp hay sử dụng đồ đạc ở văn phòng thì mang máy về nhà trước 19h, làm việc tại nhà. Anh cho rằng tôi kiểm soát, không cho đi nhậu và gặp gỡ đối tác, bạn bè, giờ lại còn muốn kiểm soát cả việc làm của anh. Chồng bảo tôi không biết thông cảm, suốt ngày bắt anh phải thế này thế kia.

Hiện tại, tôi vẫn để chồng đi nhậu hai lần một tuần, chỉ cần báo cho tôi biết. Về phần tài chính, từ tháng một đến tháng 8, anh không mang tiền về nhà vì làm dự án mới và cần nguồn tiền để đầu tư. Từ tháng 9, chồng tôi có mang tiền về nhưng phần lớn số tiền đó được dùng để trả nợ do trước đó mượn để đầu tư. Hiện tôi cảm thấy rất nản, dù mới cưới nhưng anh hầu như không có mặt ở nhà, luôn có mặt ở văn phòng công ty, dù văn phòng cách nhà không xa. Kể cả thứ bảy, chủ nhật, chồng tôi vẫn lấy lý do bận công việc, cần qua văn phòng làm giấy tờ nên không về nhà.

Chồng tôi do mở công ty nên phần lớn chỉ lo giấy tờ, ít phải đi công trình hay ra hiện trường. Có những ngày tôi về thăm nhà khoảng hai tuần, chồng hầu như dọn đồ và qua ở luôn bên văn phòng công ty, không về nhà chung của hai vợ chồng, dù văn phòng được thuê cho giám sát và công nhân ở. Hiện tôi không biết phải làm sao và cảm thấy rất nản với cuộc hôn nhân này. Do hai nhà thông gia ở gần nhau nên tôi cũng muốn cố gắng vun vén hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy dường như chồng không muốn về nhà. Tôi không biết mình có thể làm gì trong tình huống này, cảm thấy mệt mỏi. Mong được các bạn chia sẻ.

Hồng Hạnh