Chồng trả nợ giúp dù một năm tôi thua lỗ trên dưới chục lần

Cảm ơn đời cho tôi gặp anh, người quá tuyệt vời, hiền lành, không rượu chè cờ bạc và chịu thương, chịu khó làm ăn.

Tôi nắm tay anh đi trên con đường hai đứa đã chọn được ba năm. Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi cứ ngỡ như cả hai gặp và yêu nhau mới ngay đây thôi. Ba năm với biết bao kỷ niệm buồn vui đan xen. Tôi là cô gái cá tính mạnh, không điệu đà như bao người con gái cùng tuổi khác. Tôi đã sớm phải chứng kiến những lúc bố mẹ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tôi bao lần phải xấu hổ, dằn vặt tinh thần khi bố mẹ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, hàng xóm chê cười, chỉ chỏ, xỉa xói gia đình tôi. Chính những điều đó đã tạo nên tôi, người con gái mạnh mẽ, ít tin người, có vỏ bọc cứng rắn.

Tôi chỉ cố gắng học rồi đi làm, sống gần như cô lập với mọi người xung quanh. Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm phụ giúp gia đình, nhưng số phận lại bị vùi dập khi làm thuê. Tôi bị chính con trai chủ nhà cưỡng bức, lúc đó bản thân mới 16 tuổi, quá nhỏ để phải chịu những điều tồi tệ đó. Tôi đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng với cuộc sống này, càng thêm khinh bỉ đàn ông.

Tôi cố gắng từng ngày để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, ám ảnh kinh hoàng đó. Tôi chuyển nơi sống và làm việc, sau 4 năm cố gắng, tinh thần ổn định, đi học tiếp cấp ba. Vì chịu khó học hành, tôi học rất giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè quý trọng. Có nhiều lời tỏ tình của những bạn nam cùng lớp, khác lớp dành cho mình, thế nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi cho rằng tất cả những người con trai đó, những lời nói đó đều là giả dối.

Thế rồi trong một lần tình cờ ở trận bóng đá giao hữu giữa các lớp với nhau, tôi gặp anh. Chúng tôi bắt đầu từ tình bạn, từ những tiếng ông với tôi, bà với tôi. Sau 8 tháng làm bạn, anh dần dần cảm hóa con người tôi, tôi thấy niềm tin với anh. Rồi anh ngỏ lời yêu thương tôi. Tôi suy nghĩ về anh, về con người, tính cách anh, cuối cùng đã mạo hiểm một lần, mở cửa trái tim đã bị tổn thương để đón nhận tình cảm nơi anh. Tôi đã đúng khi chọn cách tin tưởng và yêu thương anh.

21 tuổi tôi mới có anh là mối tình đầu và cũng là mối tình đầu của anh. Chúng tôi bằng tuổi nhưng anh chín chắn, trưởng thành. Anh quan tâm, chăm sóc tôi vô cùng ân cần, chu đáo. Anh không nề hà bất cứ việc gì từ mua đồ ăn vặt, đi chợ nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Anh tin tưởng, không bao giờ gò bó tôi bất kể điều gì. Khi bạn bè thấy anh chăm sóc, yêu thương tôi như vậy, họ còn bảo chắc phải tu 9 kiếp mới kiếm được người yêu thương tôi như này. Tôi càng tin tưởng quyết định của mình là đúng sau hai năm bên anh.

Tôi nói tất cả với anh về con người mình, về sự trong trắng của tôi đã không còn. Khi anh nghe tôi kể về quá khứ, đã ôm tôi thật chặt và nói: "Quá khứ là dĩ vãng, đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi, đừng nghĩ nhiều về nó nữa. Anh yêu em, yêu con người và tính cách em. Anh càng thương em hơn khi một mình phải trải qua những điều khủng khiếp đó". Từ ngày nói chuyện đó, anh thương, chăm sóc tôi càng nhiều. Tôi đã khóc vì hạnh phúc, luôn có anh bên mình.

Một năm tôi làm ăn thua lỗ trên dưới 10 lần, tuyệt vọng, cáu gắt cả với anh nhưng chưa bao giờ trách tôi nửa lời. Anh cố gắng, âm thầm làm việc để lo trả nợ giùm tôi. Khó khăn là thế, vậy mà anh luôn mỉm cười, lạc quan: "Anh phải như vậy mới xứng đáng là người đàn ông em yêu và để em còn tựa vào anh chứ".

Cảm ơn anh đã vô cùng bao dung, vị tha cho những lỗi lầm tôi gây ra cho anh. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh, người đàn ông quá tuyệt vời, một người hiền lành, không rượu chè cờ bạc và chịu thương, chịu khó làm ăn. Tình yêu của chúng tôi đã bước sang năm thứ tư. Chúng tôi cố gắng yêu thương và vun đắp cho câu chuyện này thêm đẹp, tiến tới hôn nhân hạnh phúc.

Hiền Hòa