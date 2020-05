Chồng đối với tôi chỉ có nghĩa, không có tình

Tôi là tác giả bài: "Tôi như cái bóng bên chồng". Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến. Xin chia sẻ thêm chút để các bạn nắm rõ.

Về chuyện con cái: lỗi cả hai nhưng chịu điều tiếng là tôi. Anh chưa từng bảo vệ và cũng chưa từng có ý kiếm con về cho tôi nuôi. Hành trình đi tìm con của tôi rất đơn độc và chi phí phải chia đều.

Về tài chính: tôi độc lập. Anh sống quá tiết kiệm, không thể điều trị để tìm con vì tốn kém và còn bận lo cho đại gia đình. Khi anh đã sẵn lòng thì vẫn mong có con tự nhiên để đỡ tốn thời gian và tiền bạc. Tôi làm phép thử này để xem anh tại thời điểm yêu thương tôi như thế có thể hy sinh tiền bạc không? Nói rõ hơn, tài sản này là của cả hai làm ra, anh hai phần và tôi một phần. Anh vẫn thấy không thông suốt nên tôi phải suy nghĩ lại.

Về tình cảm vợ chồng: anh làm phép thử với tôi, nói đang qua lại với bạn tôi để xem tôi có ghen không. Tôi tin tưởng anh và bạn nhưng liệu có ổn không? Đó là những chuyện hiện tại.

Hiện tôi không đủ sức cũng không đủ yêu để có con nên muốn trả tự do cho anh. Tôi không đem lại cho anh hạnh phúc thực sự, giờ xa anh còn có thể gặp người khỏe mạnh thì cơ hội có con sẽ cao hơn. Anh đối với tôi là nghĩa, không phải tình. Tôi đã qua những giai đoạn thăng trầm trong hôn nhân, chỉ muốn an tĩnh. Tôi đủ khả năng nuôi bản thân. Xin ghi nhận sự quan tâm của các bạn, mong là chuyện đến đây thôi. Chúc các bạn an vui.

Hồng

