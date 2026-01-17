Chồng để bụng mọi chuyện rồi sau 8 năm bảo tôi coi thường nhà anh

Giờ anh không đưa rước mẹ con tôi nữa, tự đi tự về, muốn làm gì thì làm, anh không cần biết tới nữa, đừng có làm phiền anh.

Vợ chồng tôi sống với nhau được 8 năm, có hai con, bé gái 5 tuổi và bé trai gần hai tuổi. Vợ chồng đều là công chức. Hiện chồng giận tôi vì cho rằng tôi coi thường nhà anh, không chịu về quê chồng, rồi trách tôi đủ thử. Tôi không hiểu sao chồng nhớ từng chút một, có những chuyện tôi còn không nhớ nổi. Tôi thấy có những chuyện cũng đúng là mình sai nên đã nhận lỗi, xin lỗi chồng và mẹ chồng. Vậy mà anh bảo muộn rồi, có nói triệu lời xin lỗi cũng không được.

Giờ anh không đưa rước mẹ con tôi nữa, tự đi tự về, muốn làm gì thì làm, anh không cần biết tới nữa, đừng có làm phiền anh. Tôi nói nếu vậy thì giải thoát cho nhau đi, anh lại không chịu. Anh nói muốn giải thoát thì tự giải thoát đi chứ anh không biết. Giờ tôi muốn hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm cách giải quyết, anh cũng không đồng ý. Tôi phải làm sao đây?

