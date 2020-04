Chồng có hai mối quan hệ mờ ám

Tôi chưa bao giờ can thiệp vào những mối quan hệ của chồng vì tin tưởng anh tuyệt đối. Vậy mà giờ có việc khiến tôi suy nghĩ mấy tháng nay.

Mối quan hệ thứ nhất là với một chị gái, lớn hơn chồng tôi chục tuổi, độc thân, quen biết anh khoảng vài năm. Theo như chồng tôi kể, chị là tri kỷ của anh. Họ thân thiết, nói chuyện rất nhiều, hầu như ngày nào cũng tâm sự. Mối quan hệ thứ hai là với chị hàng xóm cũ của anh. Chồng tôi bảo chị là người phóng khoáng, đúng típ phụ nữ anh thích, là người yêu cũ của anh. Họ cũng nói chuyện rất nhiều và thân thiết.

Lúc đầu tôi không để ý, rồi một lần vô tình đọc được tin nhắn anh và hai chị này nói chuyện thấy rất thân mật, thậm chí là trao đổi về sex, chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm. Tôi cảm thấy ghen nhưng không làm lớn gì, chỉ hỏi anh vu vơ về chuyện đó. Anh nói tôi xàm xí, suy diễn, tôi đưa hình ảnh làm bằng chứng thì anh mới thừa nhận, kêu nói cho vui. Tôi nói thẳng rằng không thích anh quá thân mật như vậy, anh bảo hai người này có quan hệ rộng và địa vị nên cần giữ mối quan hệ xã giao với họ.

Anh chuyển sang cài mật khẩu tin nhắn. Tôi đề nghị anh dẹp hai mối quan hệ này, anh đồng ý. Tôi nghĩ chồng nói thật và tin anh. Ai ngờ anh chuyển sang nhắn xong xóa. Điều tôi suy nghĩ về hai cô kia thì ít mà nghĩ về thái độ và cách xử lý của chồng nhiều, không hiểu sao chồng lừa tôi hết lần này đến lần khác, không chịu dừng nhắn tin với họ. Mỗi lần tôi muốn anh nghiêm túc trả lời, anh lại kiểu đổ lỗi do tôi xàm xí, suy diễn, nói tôi lên mạng xem nhiều chuyện tiêu cực nên như vậy. Tôi thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn chồng cho cách giải quyết để yên tâm tôi yên tâm chứ đừng đổ lỗi do tôi như vậy. Dần dần anh khiến tôi nghĩ không lẽ lỗi do tôi thật? Tôi cứ tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cố chấp và khó chịu lắm.

Nửa năm nay anh có vẻ không còn hứng thú với tôi, một tháng chỉ đôi ba lần vợ chồng quan hệ, trong khi chúng tôi mới cưới, lại chưa có con. Anh đi làm về là bảo mệt, không có sức, tôi có thể hiểu và thông cảm, nhưng cứ nghĩ đến anh than mệt mà lại có sức đi tâm sự với người khác là bản thân chạnh lòng. Tôi không giải được khúc mắc trong lòng, chỉ sợ đến một ngày lại giọt nước tràn ly. Các bạn có thể cho tôi một nhận xét khách quan, xem tôi sai ở đâu và cần làm gì để gỡ bỏ tảng đá này? Xin cảm ơn.

Ngọc

