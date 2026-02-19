Chồng có bạn gái vì tôi bệnh nặng, không đáp ứng được nhu cầu của anh

Tôi không ly dị chỉ vì nghĩ về hai con, trong đó con gái còn nhỏ cần tôi chăm sóc về mọi mặt.

Tôi là bạn gái trong bài viết: Tôi lỡ yêu sâu đậm người vợ bị bệnh hiểm nghèo của người khác. Xin cảm ơn những lời khuyên, bình luận và nhận xét của mọi người. Anh bạn đưa tôi xem bài và cùng nhau đọc phản hồi nhận xét. Tôi không buồn vì trong tôi tham sân si đã buông bỏ. Tôi không ly dị chỉ vì nghĩ về hai con, trong đó con gái còn nhỏ cần tôi chăm sóc về mọi mặt (cột tóc, bím tóc, học cùng con khi tôi khỏe và cho dù khi nằm mệt, tôi cũng chơi xếp hình lego và làm toán, đọc tiếng Việt với con gái).

Nhà hiện tại không có bóng dáng chồng vì chúng tôi đã ký đơn ly hôn nhưng do tôi chưa gửi ra tòa thôi. Tôi còn con trai đang học lớp 11. Tôi sợ cháu sẽ sốc khi cùng lúc mẹ bệnh và ba mẹ phải ly hôn. Chính vì vậy tôi không thể nộp đơn lúc này. Chồng tôi đã có bạn gái, do tôi đồng ý, vì bệnh nên tôi không đáp ứng được nhu cầu sinh lý nên để chồng thoải mái tinh thần, sống tự do theo bản năng của anh. Tiền nuôi hai con học trường quốc tế hiện nay là do tôi. Tôi tích lũy rất nhiều tài sản mà chỉ mình tôi biết. Tôi đã làm di chúc cho con.

Xin nói rõ là khi chưa bệnh, tôi làm phiên dịch cao cấp với ba ngoại ngữ. Anh bạn hiện tại, tác giả của bài viết trên là người ở quê. Tôi khi vào bệnh viện gặp anh cũng bệnh mà ở một mình nên tôi cho người giúp đỡ bí mật (khi đó tôi đi làm từ thiện ở bệnh viện). Anh rất thật, không biết tôi có tiền. Sau khi biết tôi đang vật lộn với căn bệnh ở giai đoạn cuối, mà khi có chút sức khỏe là tôi lại đi từ thiện và giúp thăm hỏi người bệnh nhẹ hơn nên anh xúc động mà dành tình thương cho tôi.

Tôi rất mạnh mẽ, kiên định, nghị lực (vì tôi từng có giai đoạn cần hai người đàn ông xốc hai bên nách kéo đi lê lết trên cát để hai chân có cảm giác bước đi, khi đi được thì 10 ngón chân tôi lở loét rớm máu. Tôi từng bị máu lỗ mũi, lỗ tai, hậu môn liên tục đến vật vã) nên tôi chưa từng lợi dụng anh bạn này. Anh bạn không biết tôi có nhiều tiền do một lần anh nhìn thấy chồng tôi vào bệnh viện đưa tiền của bạn tôi gửi trả, mà anh chồng quăng lên giường vì chồng muốn lấy số tiền đó mà tôi không đồng ý nên quăng rồi bỏ đi, ở ngoài có cô bạn gái của chồng đợi. Anh bạn tôi nhìn từ xa đã hiểu lầm tôi khó khăn, xin tiền chồng.

Chồng tôi khi có người mới cũng rất cạn tình dù trước kia vợ chồng rất hạnh phúc, ngày nghỉ cùng nấu ăn, nhảy chachacha trong căn bếp cùng vợ. Tôi không giải thích hay nói nhiều về gia cảnh cho anh bạn biết vì tôi không muốn cuốn anh vào tham sân si. Anh rất thật thà. Tôi chỉ biết anh đã ly dị vợ và qua bài viết của anh biết nhiều hơn chút về họ. Tôi và anh gặp nhau kể chuyện cười, chuyện đời rồi cũng chỉ để cười.

Về bệnh, nếu tôi vượt qua được 2 năm đầu, tôi sẽ sống được 5 năm tiếp theo. Tôi không hứa sẽ sống cùng anh bạn này vì cuộc đời không nên gieo hy vọng cho người khác. Tôi sống thật tâm. Sau này dù tôi có hết bệnh, cũng xác định không quay lại với chồng vì tôi đã chấp nhận cho anh có người con gái mới thì lòng đã nguội tình cảm vợ chồng. Tôi thật lòng không có thời gian cho chồng nữa, vì hai con và căn bệnh chiếm hết thời gian của tôi nên chọn buông bỏ.

Tôi từng sống rất tốt với chồng và nhà chồng. Tôi mua nhà cho em chồng không nghĩ ngợi gì và cũng không tiếc tiền; giỗ, Tết, du lịch và sinh nhật mẹ chồng đến giờ vẫn gửi biếu 1000 USD (dù ở Việt Nam). Tôi sống phép tắc, yêu thương kính trọng mọi người trong nhà chồng. Tôi chưa bao giờ đề nghị nhà chồng giúp hay chăm sóc khi bệnh vì tự thân lo được. Còn chuyện của tôi và chồng rất dài nên xin bỏ qua, không sân si nữa.

Tôi thương anh bạn vì thật thà và rất siêng. Anh cứng rắn khi gia đình vợ cũ kết hợp tính toán loại anh để ra đi. Dù anh rất đau lòng nhưng không ủy mị hay rơi nước mắt khi tiễn họ đi (đây là do em gái anh kể). Tôi nhận thuốc Nam của anh mua chỉ để anh vui vì anh tìm kiếm bằng chân tình. Tôi biết anh có dành tiền để sau này đi thăm con. Tôi cũng nhờ luật sư và các nhân viên cấp dưới lo cho anh hồ sơ đẹp và thuận tiện nhất để khi muốn đi đã có sẵn mọi thứ phỏng vấn visa cho dễ, vì visa đi Mỹ rất khó. Tôi nói sau này anh muốn thì cứ đi thăm con, còn trở về hay ở lại luôn do duyên mình nên tôi không muốn ai phải khổ vì mình. Tôi giờ chỉ cần: sức khỏe, con cái tự lập nhất trong khả năng của con và đầu tư vào dòng tiền để chữa bệnh và lo cho con.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc bài dài này. Trân trọng và chúc sức khỏe năm mới. Mong hạnh phúc và bình an đến với mọi người.

Thu Nguyệt