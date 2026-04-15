Chồng Chung Lệ Đề: 'Đồng ý nếu vợ không chia tài sản cho tôi'

Diễn viên Trung Quốc Trương Luân Thạc, chồng Chung Lệ Đề, nói không phản đối nếu vợ chỉ để tài sản cho các con mà không chia cho anh.

Cặp sao tham gia chương trình về hôn nhân, gia đình trên Mango TV hôm 14/4, trả lời những câu hỏi liên quan tài sản, con cái. Khi được hỏi: "Anh phản ứng thế nào nếu Lệ Đề chỉ chia thừa kế cho ba người con mà không chia cho anh", Luân Thạc đáp vợ chồng chưa từng thảo luận vấn đề này. Theo anh, với tính cách của Chung Lệ Đề, cô cũng không nói với anh như vậy. Nhưng nếu đó là lựa chọn của vợ, Trương Luân Thạc đồng ý, bởi anh đủ khả năng chăm lo cho bản thân.

Diễn viên cho biết có giai đoạn công việc không như ý, tâm trạng không vui. Lúc đó, con gái riêng của Lệ Đề nói với anh: "Bố đừng lo, sau này con nuôi bố".

Gia đình Chung Lệ Đề dự sự kiện thời trang cuối tháng 3. Ảnh: Weibo

Trương Luân Thạc xúc động vì lời nói của con. Anh nghĩ làm cha con không đơn thuần là mối duyên về huyết thống mà còn là sự đồng cảm của tâm hồn. Các con riêng đã lớn, bận rộn với việc học tập và những mối quan hệ với bạn cùng trang lứa, ít quan tâm đến anh. Nhưng khi Trương Luân Thạc gặp chuyện không vui, con luôn quan tâm đến diễn viên, sự động viên đó làm anh nghĩ "tất cả đều xứng đáng".

Trong chương trình, Luân Thạc và Lệ Đề cho biết cân nhắc có con chung, nhờ can thiệp của công nghệ y học. Nếu tâm nguyện bất thành, vợ chồng có thể nhận con nuôi, Chung Lệ Đề năm nay 56 tuổi còn Luân Thạc 44 tuổi.

Vợ chồng Chung Lệ Đề, Trương Luân Thạc. Ảnh: Sohu

Cặp sao bén duyên năm 2015 khi ghi hình một show thực tế, tổ chức hôn lễ năm 2016. Trước đó, diễn viên qua hai cuộc hôn nhân và có ba con gái riêng. Sau khi đi bước nữa với Trương Luân Thạc, Lệ Đề đổi họ các con theo họ của Luân Thạc.

Giai đoạn mới công khai yêu nhau, cả hai vướng nhiều xì xào, đàm tiếu. Trương Luân Thạc nói: "Người ta bảo tôi ham tài sản của vợ còn vợ ham nhan sắc của tôi. Mà thật, tôi háo sắc đấy chứ".

Chung Lệ Đề cũng không bận tâm ánh nhìn của người ngoài, cô phản hồi hài hước: "Người ta bảo tôi là trâu già gặm cỏ non, tôi bảo đúng, cỏ rất ngon". Người đẹp mãn nguyện vì "nhìn đúng người", mẹ của cô cũng yêu mến Trương Luân Thạc vì nhận ra anh thực lòng thương các con riêng của vợ.

Diễn viên sinh ở Canada, mẹ cô người Việt Nam. Đầu thập niên 1990, Lệ Đề tham gia cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế, từ đó vào làng phim Hong Kong. Người đẹp nổi tiếng với Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Jan Dara, Vua phá hoại. Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất.

Những năm gần đây, Chung Lệ Đề thường tham gia show truyền hình, chụp hình quảng cáo, quay video về ẩm thực, làm đẹp. Mẹ của diễn viên thi thoảng quay video nấu món ăn Việt cùng con gái.

