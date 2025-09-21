Chồng chỉ nghe lời mẹ, không quan tâm tôi nghĩ gì

Tôi chẳng còn tình cảm gì với chồng, sống chỉ vì hai đứa con, thà rằng chồng cứ đi làm xa tôi lại thấy thanh thản hơn ở nhà.

Tôi 31 tuổi, có hai con một trai và một gái. Nếu nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi sướng vì có công việc ổn định và một người chồng kiếm ra tiền. Thực chất tôi mệt mỏi vô cùng, không dám thổ lộ cùng ai. Chồng làm nghề lái tàu nên đi xa suốt, tôi không quan trọng việc gần xa vì dù cho chồng không ở nhà thì tôi vẫn đảm đương được mọi việc trong nhà, không một lời than vãn. Người ngoài có nói gì tôi vẫn một mực tin rằng chồng yêu vợ và chung thủy.

Thật buồn cười nhưng đến bây giờ tôi vẫn vậy đó. Chồng bình thường luôn tỏ ra yêu thương tôi hết mực, nhưng chỉ cần vợ chồng hơi có xích mích một chút là dường như chẳng còn chút tình nghĩa gì, anh coi tôi như kẻ thù. Anh sẵn sàng chửi bới, đay nghiến tôi, như là không thể ở với nhau được nữa. Đều là người có học nhưng hơi một tí là chồng xưng hô tao mày. Ban đầu tôi choáng nhưng lâu dần nghe rồi lại quen.

Thực sự giờ tôi chẳng còn tình cảm gì với chồng, tất cả cũng chỉ vì hai đứa con mà tôi an phận. Thà rằng chồng cứ đi làm xa tôi lại thấy thanh thản hơn ở nhà. Tôi cũng không hề có tiếng nói gì trong gia đình nhà chồng, bởi anh lúc nào cũng chỉ nghe lời mẹ chồng mà không hề để ý xem tôi suy nghĩ gì. Lâu rồi tôi không còn cảm thấy đồng cảm với suy nghĩ của chồng, có việc gì tôi chỉ tự suy nghĩ rồi giải quyết. Tôi xin được việc trên thành phố, có ý định sẽ tìm nhà trên đó để đi lại cho gần và có thời gian chăm sóc con nhiều hơn. Ban đầu chồng đồng ý nhưng rồi lại nghe lời mẹ chồng nên thay đổi, nói sẽ làm nhà ở quê. Chẳng lẽ với đoạn đường 15 km hàng ngày tôi phải đi lại chồng không hiểu và thương tôi sao.

Tôi nói: "Nếu như em đi làm có bị va chạm gì, cũng không trách anh đâu", vậy là chồng nói tôi không ra gì, bảo tôi liệu hồn, không chấp nhận một người vợ như tôi, bảo tôi từ nay đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Chồng cũng bảo sống với tôi chỉ vì hai con. Tôi không phải là người láo, hỗn hào bởi cũng có học. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen tôi biết ăn ở.

Gia đình tôi và gia đình chồng cũng khác nhau vì nói thật nhà tôi có điều kiện hơn nhiều, thế nhưng tôi chưa bao giờ tỏ thái độ này nọ bởi bản tính rất khiêm tốn. Thế nhưng hơi tí là mẹ chồng và chồng lại bảo đừng có cậy nhà lắm tiền mà này nọ. Tôi thấy chán. Tôi rất yêu chồng bởi anh là mối tình đầu của tôi. Thế nhưng sao chồng khiến tôi thất vọng quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Quyên Nguyễn