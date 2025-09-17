Chồng chỉ lo cho ba mẹ đẻ, không để tâm đến tôi

Anh hoàn toàn không góp gì cho gia đình nhỏ của chúng tôi, thậm chí đi chơi cũng chia đôi, nhiều khi tôi phải trả nhiều hơn.

Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, mới đoàn tụ và sống chung với nhau được hai năm, hiện vợ chồng định cư nước ngoài). Thật sự, tôi cảm thấy hôn nhân này có rất nhiều vấn đề. Vợ chồng tôi hiện tại không có gì chung: không nhà cửa, chưa có con cái, đặc biệt không có tài sản chung. Cả hai đều đi làm, thu nhập tương đối bằng nhau. Chi phí sinh hoạt chung như tiền thuê nhà, ăn uống, xăng xe của chồng, chúng tôi góp bằng tiền tips khi đi làm.

Ngoài phần đó, chồng hoàn toàn không có góp thêm gì để xây dựng cuộc sống vợ chồng. Tôi đã nói với chồng rằng mỗi tháng nên cùng nhau góp một khoản để lo cho tương lai, dư thì mỗi người để riêng. Anh không đồng ý, lại nói vì tôi ít chi phí hơn thì phải góp nhiều hơn. Trong khi đó, hàng tháng chồng vẫn phải lo tiền nhà cho ba mẹ, trả nợ cho ba mẹ, mua đồ cho ba mẹ. Ngoài ra anh phải trả góp xe và bảo hiểm xe cho bản thân.

Điều làm tôi buồn là chồng hoàn toàn không góp gì cho gia đình nhỏ của chúng tôi, thậm chí đi chơi cũng chia đôi, nhiều khi tôi phải trả nhiều hơn. Tôi đi làm có tiền nhưng thấy chán nản. Lập gia đình là để cùng nhau xây dựng, lo tương lai, vậy mà chồng chẳng có trách nhiệm trong hôn nhân. Tôi không thấy anh nghĩ đến tương lai, chuyện con cái, hay việc mua nhà chung. Tôi hiểu rằng có hiếu với cha mẹ là điều tốt, nhưng từ khi lấy vợ xong, anh lại chỉ tập trung lo cho ba mẹ mình, quên đi trách nhiệm với vợ. Trong khi tôi rất biết điều và có trách nhiệm với ba mẹ chồng, anh lại chưa bao giờ nghĩ đến ba mẹ tôi, ngay cả dịp lễ tết hay ngày đặc biệt.

Nhiều lúc tôi không biết mình có vai trò gì trong cuộc đời anh nữa. Có những tháng anh thiếu tiền lại mượn tôi, hoặc muốn tôi phụ chi trả. Tiền của anh để lo cho cá nhân và gia đình bên nội, còn tiền của tôi anh lại muốn tôi lo cho cái chung của hai vợ chồng. Tôi thấy rất bất công, thật sự mệt mỏi và bế tắc. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Huyền Thanh